GdF Sequestra 28mila Litri di Gasolio di Contrabbando

GdF Lauria : sequestrati 3.000 capi contraffatti e prodotti non sicuri : Il contrasto di tali fenomenologie, in linea con i compiti istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza, testimonia l'attenzione alla tutela del consumatore e dell'economia legale.

GdF - sequestrati 34 cuccioli di cane in arrivo dall'Ungheria - : Due controlli dei finanzieri di Gorizia hanno portato al ritrovamento degli animali, trasportati illegalmente dall'Europa orientale. Gli esemplari, appartenenti a varie razze, sono stati affidati a ...

Fisco : fatture false per 7 mln - GdF Sequestra 735mila euro a imprenditore Varese : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – Ci sono immobili, quote societarie, terreni e anche una Lamborghini Gallardo tra i beni sequestrati a un imprenditore del varesotto, scoperto dalla Guardia di Finanza di Varese ad accumulare fatture per operazioni inesistenti per circa 7 milioni di euro. L’indagine ha fatto scattare il sequestro preventivo per un equivalente di circa 735mila euro. Insieme a lui sono state denunciate all’autorità ...

Catania - GdF Sequestra beni per 45 milioni a re imballaggi di Vittoria : La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato ad un imprenditore "re degli imballaggi" di Vittoria beni per 45 milioni di euro.

Truffa - GdF Sequestra beni per oltre 100.000'. : ... con dovizia di particolari, la Truffa ordita ai loro danni nonché il professore universitario del Dipartimento di Economia, risultato completamente estraneo alla vicenda, di cui P.C. ex dipendente ...

Sicurezza del consumatore - la GdF Sequestra oltre 850 mila giocattoli non sicuri : Pescara - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di contrasto alla contraffazione e alla tutela della Sicurezza e della salute dei consumatori, hanno sequestrato, in tre differenti operazioni di servizio, circa 850.000 giocattoli non rispondenti alla normativa in materia di Sicurezza dei prodotti. I giocattoli, una volta immessi sul mercato, avrebbero fruttato ...

Lotta alla contraffazione marchi - la GdF Sequestra oltre 1000 articoli d'abbigliamento : Pescara - Continua incessante l’attività delle Fiamme Gialle nella provincia di Pescara a contrasto della contraffazione dei marchi e a tutela dell’economia legale e dei consumatori. Militari del Nucleo Mobile della Tenenza della Guardia di Finanza di Popoli, in esecuzione del dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione ed all’abusivismo commerciale organizzato, effettuavano un controllo sul conto di ambulanti presenti nel ...

Droga : GdF Catania sequestra 10 tonnellate hashish su nave : 9 arresti : Droga: Gdf Catania sequestra 10 tonnellate hashish su nave:9 arresti Droga: Gdf Catania sequestra 10 tonnellate hashish su nave:9 arresti Continua a leggere L'articolo Droga: Gdf Catania sequestra 10 tonnellate hashish su nave:9 arresti proviene da NewsGo.