Futuro Milan – La clamorosa indiscrezione | Ricketts ha già contattato Conte

Milan - le ultime sul Futuro del club : i possibili scenari : Il Milan pensa al calciomercato ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club. Nella giornata di oggi scadono i 5 giorni di tempo per Yonghong per versare l’ultima tranche di 32 milioni di euro dell’aumento del capitale. In caso di fumata nera i rossoneri chiederanno al fondo americano Elliott di sostituirsi all’azionista Li e di versare i 32 milioni di euro, il web avrebbe già dato l’ok. In questo ultimo ...

Milan - attesa per la sentenza Uefa. Il Futuro tra l'appello al Tas e la caccia al nuovo socio : Il futuro del Milan in Europa League è appeso a un filo sottile, sottilissimo. Tra oggi e domani , al massimo lunedì, l'Uefa emetterà il suo verdetto: l'esclusione dei rossoneri dalle coppe ...

Milan - blitz a Londra di Fassone e Han : il Futuro rossonero è più solido : Un blitz coperto dalla massima riservatezza, che potrebbe aver segnato una svolta per il futuro del Milan: ieri mattina, l'a.d. rossonero Marco Fassone e il direttore esecutivo , nonché braccio destro ...

Milan - deciso il Futuro di Kalinic : le ultime novità : Kalinic sta vivendo un momento pessimo della sua carriera da calciatore, cacciato dal ritiro della Croazia ha già terminato il proprio Mondiale Un’annata pessima quella di Kalinic al Milan, conclusa con la scandalosa figura fatta ai Mondiali dal centravanti con la maglia della Croazia. Kalinic è stato infatti cacciato dal ritiro perchè si è rifiutato di entrare in campo nei minuti finali della gara con la Nigeria, un comportamento ...

Milan - Futuro americano? : La Gazzetta dello Sport in edicola oggi spiega che la trattativa per l'entrata in scena di un nuovo socio è in dirittura d'arrivo. Yonghong Li vorrebbe chiudere prima del 19 giugno, fatidico giorno ...

Futuro Milan - colpo di scena nelle ultime ore : la mossa di Yonghong Li : colpo di scena nelle ultime ore sul Futuro del Milan, la ricerca è finalmente finita, Yonghong Li ha trovato il socio di minoranza che serviva per estinguere il debito con Elliott. Il presidente rossonero è riuscito nel suo intento e ha reperito la persona giusta per salvare il Milan. L’affare è stato chiuso dopo alcuni incontri tra gli advisor del nuovo socio, di cui non si conoscono ancora le generalità, annuncio previsto in occasione del Cda ...

Ac Milan / Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio : Futuro più sereno e messaggio alla Uefa : Ac Milan, Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio di minoranza: futuro più sereno e messaggio alla Uefa da parte della società rossonera...(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:10:00 GMT)

Milano 2046. Insieme per progettare un Futuro equo sostenibile : Si sono ritrovati attorno al tavolo di Sala Marra a Palazzo Marino gli ex sindaci di Milano Giuliano Pisapia, Gabriele

Bonucci : 'Il mio Futuro al Milan? Non c'è nessun problema' : Ospite della Ferrari al Gp del Canada di Formula 1 assieme all'amico Giorgio Chiellini, il capitano rossonero ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche del traguardo da inseguire con la squadra ...

Calciomercato - Bonucci : «Futuro? Col Milan nessun problema» : MONTREAL - "I tifosi sono preoccupati per una mia partenza? Non c'è alcun tipo di problema. Ora l'importante è che la società spenga le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire ...

Bonucci : 'Futuro? Nessun problema col Milan. Vogliamo tornare in Champions' : Per l'occasione, i due sono stati intercettati da Sky Sport e hanno rilasciato delle brevi ma importanti dichiarazioni. Queste le parole di Bonucci: 'Tifosi milanisti preoccupati per il mio futuro? ...

Futuro Milan - arrivano conferme : il fondo Elliott è pronto a prendere in mano la società : L’esclusiva lanciata da CalcioWeb il 23 novembre 2017 sul Futuro del Milan trova sempre più conferma. Il Milan potrebbe diventare americano, dopo una breve parentesi cinese. Da mesi si fa un gran parlare di tale ipotesi, ma adesso sembra diventare sempre più concreta, giorno dopo giorno. Il debito da ‘ripagare’ infatti per Yonghong Li, si aggira tra interessi e fee, attorno ai 380 milioni. Per ripagare tale debito, il programma di Fassone ...