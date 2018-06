Fuori in 60 secondi | sgominata la super banda di auto di lusso VIDEO

sportfair

: Sai, a volte tutto ciò di cui hai bisogno sono venti secondi di coraggio folle. Letteralmente, venti secondi di aud… - letsfindme_ : Sai, a volte tutto ciò di cui hai bisogno sono venti secondi di coraggio folle. Letteralmente, venti secondi di aud… - Rodolfagigi1 : RT @Rafagrodoro: Ad esserti sincero Ale,anche io ho viaggiato tanto per lavoro,ora di meno, conosco bene tutta l'Europa,Paesi del Nord Afri… - Rafagrodoro : Ad esserti sincero Ale,anche io ho viaggiato tanto per lavoro,ora di meno, conosco bene tutta l'Europa,Paesi del No… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Il Gip di Monza ha ordinato l’arresto di unacomposta da ben 26 persone di etnia rom Unaspecializzata in furti didiche operava tra Milano e La Brianza è statadai Carabinieri: il Gip di Monza ha ordinato l’arresto di 29 persone di etnia rom, di cui 28 romeni e un ceco, su cui pende l’accusa di aver preso parte ad una complessa organizzazione criminale specializzata in questo tipo di furti. I presunti malfattori sono stati accusati di aver compiuto oltre 40 furti documentati al danno di concessionarie dimobili sparsi in Lombardia, Piemonte e Veneto. Lavantava un’organizzazione di tipo paramilitare e riusciva ad eseguire furti complessi in pochi. Lerubate venivano portate all’estero per essere rivendute sul mercato nero. L'articoloin 60ladidi...