Fronda M5s | se Fico si candida a leader dell' opposizione

(Di venerdì 22 giugno 2018) Più indizi fanno una prova. E l'insofferenza di Robertoè lampante. Di continuo lancia frecciatine e dichiarazioni per prendere le distanze dal governo. Per ultimo il richiamo al deputato di Fratelli d'Italia. "I migranti non fanno la pacchia...", così in Aula ha richiamato il parlamentare Andrea Delmastroe Vedove chiedendogli di "utilizzare un linguaggio più consono".Un modo per replicare al Ministro Salvini, il primo ad azzardare il termine di "pacchia" e di "crociera" relativamente ai migranti in fuga. Poco prima,aveva attaccato la linea intransigente del Premier ungherese Orban sulla riforma del trattato di Dublino parlando di quote e "maggiore solidarietà" in Europa. Anche qui schierandosi contro il Ministro'Interno, il quale si è affrettato a schierarsi con Orban e l'idea di esternalizzare le frontiere europee.Altre ...