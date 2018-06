huffingtonpost

: Freddezza gialloverde su Tria - HuffPostItalia : Freddezza gialloverde su Tria - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Freddezza gialloverde su Tria - PietroSalvatori : Freddezza gialloverde su Tria. La linea 'austera' del ministro dell'Economia piace poco, con diversi accenti, a Leg… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) È come se Giovanniavesse una divisa rossa e un elmetto nero. E girasse per l'Europa con un camion dotato di scala, idrante e sirene. Il ministro dell'Economia è il vero pompiere del governo. Tira secchiate d'acqua sulle ansie di Bruxelles per le politiche economiche dell'esecutivo. Ma ne versa altrettanta sui bollori che spingono i suoi colleghi a rincorrersi lungo una psichedelica strada lastricata di annunci. Mercoledì Matteo Salvini ha annunciato di voler muovere i primi passi sulla flat tax già a partire da quest'anno. Giovedì Luigi Di Maio ha indicato lo stesso orizzonte di tempo per il reddito di cittadinanza.Serafico, il titolare di via XX settembre oggi ha spiegato all'Ecofin che "per il 2018 ormai i giochi sono quasi fatti", e che l'Italia si muoverà "soprattutto con interventi di riforma strutturale, che non hanno ...