Francia | Vettel tranquillo sul fronte pneumatici

F1 - si rinnova la sfida tra Hamilton e Vettel in Francia : i bookmakers vedono favorito il britannico : I bookmakers premiano la Mercedes in vista del Gp di Francia, la quota di un Hamilton vincente al Paul Ricard è più bassa rispetto a quella di Vettel Solo un punto di differenza in classifica mondiale tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con il ferrarista che però ha vinto tre gare da inizio stagione, mentre il pilota Mercedes per ora è a due. In Francia proseguirà il testa a testa, che rimbalza, fa sapere Agipronews, anche nelle offerte di ...

F1 - Gp Francia Vettel è fiducioso 'Non ho motivi per temere il circuito' : LE CASTELLET - 'A Le Castellet ci sono tutte le condizioni per continuare a far bene'. Reduce dal bel successo in Canada , Sebastian Vettel si dice fiducioso della prossima tappa, il Gp di Francia, ...

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “È normale avere alti e bassi. Qui possiamo giocarci la vittoria” : Sebastian Vettel si presenta al Paul Ricard, sede del GP di Francia, come leader del Mondiale di F1. Il vantaggio è di un solo punto, ma quanto basta per esaltare i tifosi della Rossa. Il tedesco, però, tiene i piedi per terra, consapevole che la stagione è ancora lunga. “È un periodo positivo. Ora arriveranno tante gare ma fin qui abbiamo tre GP su sette e non è affatto male. Siamo stati competitivi nella maggior parte delle piste. Certo, ...

F1 – Vettel sicuro di sè in Francia : “non vedo un motivo per cui dovremmo faticare” : Sebastian Vettel positivo e fiducioso alla vigilia del Gp di Francia: le sensazioni del ferrarista dal circuito di Paul Ricard Tutto pronto sul circuito di Paul Ricard per l’ottava gara della stagione 2018 di F1. I piloti delle quattro ruote tornano in Francia dopo 10 anni, per quello che si prospetta un fine settimana da urlo. Occhi puntati, nel giovedì dedicato alla stampa, in particolar modo sui piloti di casa, Ocon, Gasly e Grosjean, ...

F1 - Hamilton mette in guardia la Ferrari : “voglio battere Vettel in Francia - non dobbiamo apparire deboli” : Il campione del mondo in carica ha parlato del duello con Sebastian Vettel, sottolineando come abbia tutte le intenzioni di vincerlo senza apparire debole al suo cospetto Il week-end del Gp di Francia potrebbe essere quello giusto per l’ufficialità del rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes, essendo il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Photo4 / LaPresse Il pilota britannico ha già trovato un’intesa totale con ...

F1 - GP Francia 2018 : riparte il duello Vettel-Hamilton su un circuito tutto da scoprire : Sono passate sette gare nel Mondiale di Formula Uno 2018, esattamente un terzo della stagione e, sostanzialmente, non è successo niente. No, non siamo impazziti, molto è già avvenuto, come le tre vittorie (e quattro pole position di Sebastian Vettel) oppure i cinque podi (con due successi) di Lewis Hamilton, per giungere ai quattro secondi posti di Valtteri Bottas. Sul fronte della emozionante sfida al vertice proprio tra i due piloti quattro ...