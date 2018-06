Francia - PIL confermato sotto attese : L'economia francese è cresciuta meno delle attese nel 1° trimestre dell'anno. Lo conferma il dato finale del PIL, che conferma la lettura preliminare

F1 Francia - Gasly : «Spero di diventare un pilota Red Bull» : LE CASTELLET - Pierre Gasly affronta per la prima volta un Gran Premio in Francia e punta a ben figurare e a raccogliere anche qui punti utili come testimonia in conferenza stampa: ' Ho vinto qui in ...

Grosjean ed il casco speciale/ Foto - il pilota omaggia il Gp di Francia che non si correva dal 1990 : Grosjean, in vista del Gp di Francia, ha preparato un casco celebrativo per festeggiare il ritorno della gara transalpina. Scelta molto particolare del pilota della Haas(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:39:00 GMT)

Francia : set e mescole scelti dai piloti : La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e relative mescole scelti da ciascun pilota per l’ottavo round del Campionato del Mondo di F1 2018, il GP di Francia, attesissimo evento che rientra in calendario ed è in programma al Circuit Paul Ricard dal 22 al 24 giugno. In azione i […] L'articolo Francia: set e mescole scelti dai piloti sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

Francia : in 1° trim. pil cresce meno del previsto - +0 - 2% - : Roma, (AdnKronos) – Rallenta la crescita dell’economia francese. Nel primo trimestre dell’anno, il pil ha registrato una crescita dello 0,2% in frenata rispetto al +0,7% del quarto trimestre del 2017. E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dell’istituto di statistica Insee, che hanno rivisto al ribasso l’iniziale stima di +0,3%. L'articolo Francia: in 1° trim. pil cresce meno del previsto, +0,2%, ...

VIDEO MOTOGP / Highlights e classifica piloti : Marquez cala il tris (Gp di Francia 2018 Le Mans) : VIDEO MOTOGP: Highlights e classifica del mondiale piloti dopo il Gran Premio di Francia 2018, che si è disputato a Le Mans. Nuova vittoria di Marquez, sempre più leader in fuga.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:51:00 GMT)

MotoGp – Tre Yamaha alle spalle di Marquez - Petrucci primo ducatista : la classifica piloti dopo il Gp di Francia : Una classifica strana, quasi folle, quella dei piloti della MotoGp dopo il Gp di Francia: Marquez sempre al comando, seguito da tre Yamaha Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi ...

Danilo Petrucci - GP Francia 2018 : “Dovrei diventare pilota ufficiale Ducati. Ottimo podio e ora al Mugello…” : Danilo Petrucci ha conquistato un Ottimo secondo posto nel GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati è tornato sul podio, preceduto soltanto da Marc Marquez, e ha trasmesso tutta la sua gioia nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “All’inizio è stata un po’ dura andare a riprendere chi era davanti, non ho fatto una bella partenza e sono andato anche un po’ lungo al ...

MotoGp - la classifica piloti dopo il gran premio di Francia : Si è concluso il nuovo appuntamento valido per il campionato di MotoGp, spettacolo in Francia ed importanti indicazioni. Nel dettaglio pesante zero per Dovizioso, il pilota della Ducati è scivolato mentre era in vetta, errore di traiettoria per Dovizioso che è costato la vittoria, caduta anche per Zarco. Continua a fare un mestiere a parte Marc Marquez che ha vinto con margine rispetto ai rivali, ottima prestazione anche di Valentino Rossi, in ...

Caduta Andrea Dovizioso/ Video - il pilota Ducati scivola al quarto giro : era in testa (MotoGp Francia 2018) : Caduta Andrea Dovizioso Video, il pilota Ducati scivola al quarto giro: era in testa (MotoGp Francia 2018). Nuova Caduta nel gp transalpino, dopo quella di Iannone(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:19:00 GMT)

Vergogna Platini : “il sorteggio di Francia ’98 fu pilotato” : Michel Platini, ex presidente dell’Uefa, ha ammesso i brogli per evitare che la Francia affrontasse il Brasile nel Mondiale giocato in casa “Francia-Brasile era la finale che tutti sognavano al Mondiale 1998. Quando abbiamo organizzato il calendario abbiamo fatto un piccolo trucchetto”. E’ l’ammissione dell’ex presidente dell’Uefa Michel Platini sul sorteggio della Coppa del Mondo di Francia 1998. ...