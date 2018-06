Francia | Ferrari convinta che si possa migliorare

Francia - il venerdì di libere : Hamilton il più veloce - ma la Ferrari spaventa sul passo : Sono le classifiche che un po' confondono. Non tanto per il miglior tempo di Lewis Hamilton alla prima uscita sulla pista francese tornata in calendario dopo 28 anni. Ma forse di più per il quinto di ...

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “La Ferrari ha potenziale. Devo capire come tirarlo fuori” : Sebastian Vettel è soddisfatto della sua prima giornata. Il GP di Francia è cominciato inseguendo le Mercedes ma la SF71H ha convinto sul passo gara. Il tedesco ha commentato il suo venerdì ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Non è la pista più entusiasmante. È complicata in alcuni punti. Nella simulazione di qualifica ho faticato, nel long run ho fatto qualche giro migliore. La macchina ha potenziale ma non sono riuscito a tirarlo ...

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Sarà difficile superare la Ferrari ma saremo più forti nella seconda parte di stagione” : “Abbiamo avuto molti alti e bassi nelle prime sette gare. Una volta siamo andati bene, altre volte non tanto. Questo deve finire: ho bisogno di fare belle gare ogni fine settimana per capire l’auto“. Lewis Hamilton è stato chiaro alla vigilia del GP di Francia: la Mercedes deve darsi una scossa se vuole mantenere lo status di vettura da battere in F1. Il campione del Mondo in carica, però, non perde la fiducia e promette: ...

Ferrari pronta per il grande ritorno in Francia : Si torna in Europa dopo il Canada, in Francia dopo un’assenza di ben 10 anni e di nuovo sul circuito Paul Ricard che ha ospitato la Formula 1 per l’ultima volta nel 1990. Sebastian Vettel aveva 3 anni allora, ma conosce bene la storia della categoria e ricorda che: “La Ferrari vinse con il doppio […] L'articolo Ferrari pronta per il grande ritorno in Francia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

Formula 1 - GP Francia. Hamilton : 'Ferrari più forte? Per ora sono avanti - ma noi possiamo crescere' : "Finora abbiamo corso sette gare e ci sono stati molti alti e bassi - ha aggiunto il campione del mondo, parlando delle prestazioni della sua Mercedes - Una volta bene, altre non tanto. E questo deve ...

F1 - Hamilton mette in guardia la Ferrari : “voglio battere Vettel in Francia - non dobbiamo apparire deboli” : Il campione del mondo in carica ha parlato del duello con Sebastian Vettel, sottolineando come abbia tutte le intenzioni di vincerlo senza apparire debole al suo cospetto Il week-end del Gp di Francia potrebbe essere quello giusto per l’ufficialità del rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes, essendo il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Photo4 / LaPresse Il pilota britannico ha già trovato un’intesa totale con ...

F1 - GP Francia 2018 : le caratteristiche tecniche della pista di Le Castellet. Favorevole a Ferrari - Mercedes…o Red Bull? : Dopo il weekend di Montreal (Canada) e la vittoria di Sebastian Vettel (Ferrari), il Circus della Formula Uno si ritrova per l’ottavo appuntamento stagionale e sarà un gradito ritorno. Teatro del prossimo round, infatti, sarà il circuito di Le Castellet (Francia), che non ospitava la massima categoria automobilistica dal lontano 1990 (quando trionfò la Ferrari di Alain Prost). GP di Francia che ritroviamo in calendario, a 10 anni di ...

F1 - GP Francia 2018 : esame di maturità per la Ferrari. Riuscirà a volare anche con le gomme Pirelli “modificate”? : Fine settimana importante per la F1, che fa ritorno sul mitico Paul Ricard di Le Castellet, in Francia. Un circuito storico, che torna dopo ben 28 anni di assenza: l’ultima volta che si corse qui, infatti, era il 1990. L’appuntamento transalpino è un esame importante per la Ferrari, che in Canada è tornata leader del Mondiale piloti con Sebastian Vettel, che ora conduce con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton. Fin qui è stato il ...

F1 - GP Francia 2018 : le gomme scelte da Ferrari e Mercedes. Mescole e possibili strategie verso la gara : Dopo il weekend di Montreal (Canada) e la vittoria di Sebastian Vettel (Ferrari), il Circus della Formula Uno si ritrova per l’ottavo appuntamento stagionale e sarà un gradito ritorno. Teatro del prossimo round, infatti, sarà il circuito di Le Castellet (Francia), che non ospitava la massima categoria automobilistica dal lontano 1990 (quando trionfò la Ferrari di Alain Prost). GP di Francia che torna in calendario, a 10 anni di distanza, ...