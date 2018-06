Francia | di nuovo Hamilton davanti alle Red Bull nelle F2

Francia : un GP tutto nuovo ma carico di storia : Quello che rientra in calendario, dopo un’assenza durata 10 anni, è il decano di tutti i GP: la prima gara con questa titolazione si corse infatti proprio in Francia, 112 anni fa, a Le Mans, che allora era un tracciato triangolare della lunghezza di 103 chilometri e rotti – sì, avete letto bene – da […] L'articolo Francia: un GP tutto nuovo ma carico di storia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - tarda l’annuncio in casa Mercedes sull’utilizzo del motore nuovo in Francia : strategia o problemi? : La Mercedes non ha ancora ufficializzato l’utilizzo del nuovo motore in occasione del Gp di Francia, strategia o problemi? La Mercedes non ha ancora ufficializzato l’utilizzo della specifica due in occasione del Gp di Francia, che si disputerà sul circuito Paul Ricard nel prossimo week-end. © Photo4 / LaPresse Già in occasione della gara canadese il team campione del mondo aveva deciso di posticipare il debutto del nuovo motore per ...

F1 Red Bull - Ricciardo : «È bello avere di nuovo il GP di Francia» : In ogni caso è bello avere di nuovo il GP di Francia nel calendario e non solo per i fan locali, ma anche per quelli di tutto il mondo '. CLASSIFICHE CALENDARIO

F1 - GP Francia 2018 : a Le Castellet tornano le stesse gomme Pirelli di Barcellona - indigeste alla Ferrari. Nuovo esame per il Cavallino : Dopo il trionfale fine settimana del Gran Premio del Canada, per la Ferrari è già tempo di rimettersi in marcia in vista del ritorno del Gran Premio di Francia che mancava dal calendario della Formula Uno esattamente da 10 anni, con la vittoria di Felipe Massa a Magny-Cours nel 2008. L’appuntamento si sposta a Le Castellet, dove non si corre dal lontano 1990 (anche in quel caso vittoria della Ferrari con Alain Prost) e porta con sé ...

Parigi - si arrampica su un palazzo per salvare la vita ad un bambino : l’immigrato diventa il nuovo eroe di Francia [VIDEO] : Un bambino penzola dal balcone di un palazzo di Parigi , il gesto incredibile di un immigrato del Mali che si arrampica per salvare la vita al piccolo Vogliamo raccontarvi oggi di un video che circola su internet che è diventato virale in poco tempo e che ha reso il protagonista del filmato un vero e proprio eroe. Stiamo parlando di Mamoudou Gassama, giovane immigrato del Mali, che si è arrampicato fino al quarto piano di un palazzo di Parigi in ...

Uber - il futuro parte dalla Francia - a Parigi nuovo centro ricerca : Roma, 24 mag. , askanews, Uber ha annunciato l'intenzione di sviluppare un nuovo centro di Tecnologie Avanzate che sarà focalizzato inizialmente sul progetto Uber Elevate. La Francia è il luogo ...

CNH Industrial - nuovo contratto per IVECO BUS dalla Francia : Teleborsa, - La RATP , Régie Autonome des Transports Parisiens, , ente autonomo dei trasporti parigini, ha assegnato a IVECO BUS, brand di CNH Industrial N.V, un appalto per la fornitura di 150 ...

LIVE Moto2 - GP Francia 2018 in DIRETTA : nuovo duello in vista tra Bagnaia e Baldassarri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto2 del GP di Francia. Si preannuncia un duello tutto italiano, tra Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri. Il primo partirà dalla pole position, per la prima volta in carriera. Un risultato raggiunto con un gran giro in qualifica che nessuno è stato in grado di migliorare. Pecco è il favorito per il titolo Mondiale, non solo perché è attualmente in testa, ma anche perché è stato fin qui ...

Léa - scomparsa a 15 anni : la Francia vive un nuovo incubo dopo Angélique : Léa Lhullier tiene in ansia la Francia, già scottata dalla terrbilie vicenda di Angélique Six. Léa, 15 anni, è scomparsa da mercoledì scorso e la...

Macron punta su Trump per 'rendere la Francia di nuovo grande' : E, mentre l'Unione Europea latita sul fronte delle grandi decisioni di politica estera, Macron strizza l'occhio a chi di nazionalismo se ne intende. Trump, dal canto suo, a dispetto della sua scarsa ...