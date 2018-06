Francesca Cipriani | l' ex naufraga vuole diventare tronista e chiede aiuto alla De Filippi

Francesca Cipriani chiede aiuto a Maria De Filippi : "Fammi diventare tronista" : Francesca Cipriani è sicuramente stata una delle grandi protagoniste di questa edizione dell' Isola dei Famosi , ma ora che su di lei si sono spenti i riflettori chiede aiuto. E a chi chiede aiuto? A ...

Francesca Cipriani e l'appello a Maria De Filippi : «Solo tu mi puoi aiutare - voglio diventare una tronista» : MILANO ? ?Non sono molto fortunata in amore e finora non sono riuscita a trovare la persona giusta. Proprio per questo vorrei fare un appello a Maria De Filippi: Maria, mi auguro che...

“Puoi salvarmi soltanto tu”. L’appello di Francesca Cipriani : La regina indiscussa dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, tra le più controverse nella storia del reality show, era stata sicuramente lei, Francesca Cipriani, la bionda bombastica dal carattere estremamente estroverso che aveva dato spettacolo fin dal suo sbarco in riva al mare dell’Honduras. Nonostante la vittoria finale le sia sfuggita di mano, la naufraga era riuscita a mettere in mostra tutto il meglio del suo ...

Francesca CIPRIANI/ Quel tuffo a L'Isola dei Famosi ricorda Apocalypse Now (Matrix Chiambretti) : FRANCESCA CIPRIANI questa sera sarà ospite di Matrix Chiambretti dopo il piccolo intervento al quale si è sottoposta nelle ultime settimane. L'ex isolana, infatti, si è operata per...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 00:34:00 GMT)

Francesca Cipriani a Pomeriggio 5 : sono finita in ospedale : L’ex pupa e concorrente dell’isola dei famosi 2018, Francesca Cipriani, ha raccontato a Pomeriggio 5 di essere finita in ospedale a seguito di un intervento estetico (l’ennesimo) al seno. Francesca Cipriani, sono finita in ospedale Ospite del salotto pomeridiano di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, la Cipriani ha spiegato quello che è successo. Lo scorso anno ho fatto alcune punture di acido ialuronico al seno e sono ...