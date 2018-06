FOTO | Al Bano presenta la figlia Jasmine | Bella come la mamma

Luca Zingaretti al teatro di Siracusa per Andrea Camilleri (FOTO) - standing ovation per il papà di Montalbano : Il teatro di Siracusa ha ospitato un evento imperdibile con il maestro Andrea Camilleri, a cui non poteva mancare Luca Zingaretti. Il papà de Il Commissario Montalbano ha portato in scena il suo “Conversazione su Tiresia”. Il sito Siracusa News aveva annunciato l'arrivo dello scrittore già nei giorni scorsi. Per la prima volta, Camilleri recita un suo testo, scritto per la Fondazione Inda. L'autore di Montalbano ha scelto proprio Tiresia per ...

Rubano 33 bottiglie di alcolici e un pc ad Avola - tre arresti - FOTO - : Nell'ambito delle direttive impartite in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubbliche, presieduto dal Prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, per contrastare il fenomeno dei ...

Al Bano e Romina Power si risposano?/ FOTO - Loredana Lecciso spiazza tutti sui social : Al Bano Carrisi e Romina Power si risposano? Il nuovo gossip impazza e una Foto pubblicata da Loredana Lecciso sui social scatena le polemiche e la reazione dei fans.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:15:00 GMT)

Loredana Lecciso e la FOTO con Al Bano : "Amore puro" : finita davvero tra Loredana Lecciso e Al Bano ? Non proprio. Secondo le ultime indiscrezioni il cantante di Cellino San Marco si sarebbe riavvicinato a Romina Power al punto che qualcuno vocifera che ...

“Amore puro”. La FOTO di Loredana Lecciso scatena i fan. Romina Power per ora non commenta - adesso la palla passa ad Al Bano : Più che un gossip un vero e proprio tormentone. Da mesi ormai non si parla d’altro, del triangolo amoroso tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. Se lui è rimasto sostanzialmente neutrale, affermando solo cole ma la storia con Loredana sia finita, Romina si è spinta oltre arrivando a indicare, più volte, Al Bano come il punto di riferimento della sua vita. Tutto chiaro? Sembra di no, perché qualcosa all’orizzonte potrebbe ...

Al Bano e la figlia Jasmine insieme sui social di Loredana Lecciso (FOTO) : Loredana Lecciso, nelle scorse ore, ha postato una foto molto toccante con protagonista Jasmine, la figlia avuta dal suo (ex?!) compagno Al Bano con l'emblematica didascalia: "Amore puro".prosegui la letturaAl Bano e la figlia Jasmine insieme sui social di Loredana Lecciso (foto) pubblicato su Gossipblog.it 26 maggio 2018 17:12.

Loredana Lecciso e la FOTO di Al Bano su Instagram : ritorno di fiamma? : Il post però divide il mondo del web. Se c'è chi plaude alla tenera immagine di papà e figlia, sperando anche in una rappacificazione. C'è chi accuserebbe Loredana di aver postato la foto per ...

Loredana Lecciso e la FOTO di Al Bano su Instagram. Ritorno di fiamma? : Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, Ritorno di fiamma? L'ex compagna del cantante pugliese ha postato su Instagram una tenera foto e immediatamente i follower si sono scatenati. Loredana...

Loredana Lecciso pubblica una FOTO di Al Bano su Instagram. Ritorno di fiamma? : Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, Ritorno di fiamma? L'ex compagna del cantante pugliese ha postato su Instagram una tenera foto e immediatamente i follower si sono scatenati. Loredana...

Simona Ventura : "Al Bano e Romina Power insieme? Qualcosa di metafisico" (FOTO) : Simona Ventura, giurata di Amici 2018, nelle scorse ore, ha postato una foto assieme ad Al Bano Carrisi e Romina Power, ospiti dell'ultima puntata di sabato 19 maggio. La conduttrice ha accompagnato l'immagine con una didascalia tirando in ballo anche Loredana Lecciso, e della difficoltà dell'ex compagna, di riuscire a farsi strada in un rapporto consolidato come quello tra il Leone di Cellino San Marco e la sua ancora moglie.prosegui la ...

Simona Ventura : "Al Bano e Romina Power insieme? Qualcosa di metafisico" (FOTO) : Simona Ventura, giurata di Amici 2018, nelle scorse ore, ha postato una foto assieme ad Al Bano Carrisi e Romina Power, ospiti dell'ultima puntata di sabato 19 maggio. La conduttrice ha accompagnato l'immagine con una didascalia tirando in ballo anche Loredana Lecciso, e della difficoltà dell'ex compagna, di riuscire a farsi strada in un rapporto consolidato come quello tra il Leone di Cellino San Marco e la sua ancora moglie.prosegui la ...

È tra le donne più belle del mondo - ma le sue forme ‘disturbano’. A chi la critica - fa vedere questa FOTO : Continua la sua battaglia per sdoganare una volta per tutte la magrezza a tutti i costi. Certo la strada è lunga, non è facile abbattere quelli che nel corso del tempo sono diventati dei diktat irrinunciabili. Ormai lei è diventata una star mondiale, gli stilisti la cercano e nel mondo della moda è una vera e propria regina. Un metro e settantacinque centimetri per 77 chili di peso, non è certo magra, ma le sue forme burrose e prorompenti ...

Le riprese de Il Commissario Montalbano di nuovo in Sicilia - Luca Zingaretti coi fan (FOTO e video) : Dopo la parentesi in Friuli Venezia Giulia, le riprese de Il Commissario Montalbano tornano di nuovo in Sicilia. È qui che il set si è spostato da qualche giorno per riprendere i lavoro sulla nuova stagione della fiction Rai, prevista sul piccolo schermo all'inizio del prossimo anno. In particolare, nella giornata di ieri, la troupe ha iniziato le riprese a Punta Secca, città che ospita l'ormai celebre casa di Montalbano. Per salutare ...

AL BANO E ROMINA POWER TORNANO INSIEME? / FOTO - Loredana Lecciso festeggia il compleanno della figlia : Al BANO e ROMINA POWER TORNANO INSIEME? Un'amica fraterna di lui smorza l’entusiasmo degli estimatori mentre Jolanda Carrisi fa una particolarissima richiesta…(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:08:00 GMT)