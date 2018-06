Fortnite | una banda di adolescenti ne suona le musiche più famose

Fortnite : ancora una volta disabilitati i Carrelli della Spesa : Sembra proprio che i numerosissimi giocatori di Fortnite dovranno ancora una volta rinunciare agli stravaganti Carrelli della Spesa, dato che sono stati disabilitati nuovamente.Come segnala Gamesradar, i particolari, quanto bizzarri, veicoli erano stati reintrodotti in Fortnite nella giornata di ieri, ma nuovi problemi tecnici hanno causato un'altra rimozione.I Carrelli della Spesa non hanno mai avuto vita facile già dal loro lancio. Infatti, ...

Fortnite : disponendo in un modo particolare alcune costruzioni si può formare una svastica. Epic Games sta già lavorando per risolvere il problema : A quanto pare, allineando in una certa maniera alcune costruzioni presenti nel popolare Fortnite, sarebbe possibile ottenere il simbolo della svastica, un simbolo che, generalmente, viene ricollegato al nazismo.Stando a quanto riportato da VG247.com, alcuni utenti su Reddit hanno scoperto casualmente che, disponendo in un modo particolare delle texture di alcune costruzioni, si riesce ad ottenere il simbolo.In realtà, ricreare il simbolo della ...

Fortnite : riabilitazione per una bambina di 9 anni caduta in dipendenza : Fortnite è il fenomeno videoludico del momento con 125 milioni di download, e naturalmente non può che essere sotto i riflettori.Come riporta Mirror.co, il gioco che ha catturato negli ultimi 6 mesi l'attenzione di milioni di giocatori, ha catturato anche l'attenzione di una bambina di nove anni, forse in maniera decisamente eccessiva.Come sappiamo tutto può dare dipendenza, i videogiochi non sono da meno, soprattutto se a giocare sono i bambini ...

Fortnite su Android e Nintendo Switch - in arrivo una valanga di download : Dopo PS4, Xbox, Pc e iOS, Fortnite sta per sbarcare anche su Nintendo Switch e Android, facendo così filotto su tutte le piattaforme esistenti. Il gioco, che insieme a PUBG ha contribuito a rendere celebre la battle royale, arriverà su Android entro l’estate, mentre bisognerà aspettare qualche mese in più per vederlo sulla console giapponese. Nintendo non ha ancora ufficializzato la presenza del titolo Epic Games, ma sarebbe in procinto di ...

Il matchmaking di Fortnite è disabilitato per una nuova manutenzione dei server : Dopo l'arrivo dell'aggiornamento 4.3 e la manutenzione di ieri, i server di Fortnite sono di nuovo offline per interventi mirati a migliorare il matchmaking.Come segnalano i colleghi di VG247, Epic Games, come al solito, ha comunicato che a partire dalle ore 10 di questa mattina è stata avviata una nuova manutenzione per migliorare il matchmaking cha ha causato qualche problema nei giorni passati.Quindi, non sarà possibile accedere in Fortnite ...

PUBG e Fortnite vanno in tribunale : ma non sono i primi - articolo : Tutto sommato c'era da aspettarselo. La battaglia fra PlayerUnknown's Battlegrounds e Fornite doveva vivere questo momento prima o poi, come se fosse una prova del nove essenziale per tracciare le linee di demarcazione da non superare. Lo sviluppatore coreano ha citato in giudizio Epic Games, produttore di Fornite, con l'accusa di aver violato il diritto d'autore; l'azienda viene insomma accusata di aver copiato PUBG. Una versione videoludica ...

Fortnite ha finalmente una finestra di lancio su Android : Solo qualche minuto fa Epic Games ha pubblicato un lungo post sul blog ufficiale di Fortnite, dove oltre a parlare delle novità in arrivo per la versione iOS del gioco svela finalmente una finestra di lancio per la versione Android del Battle Royale, fissata per l'estate del 2018.Manca solo qualche mese quindi all'arrivo di Fortnite su dispositivi Android, anche se la finestra è piuttosto ampia e gli sviluppatori non hanno voluto indicare un ...

Fortnite Battle Royale potrebbe ricevere presto una modalità competitiva : Probabilmente Fortnite Battle Royale sarà arricchito ancora di più, o almeno così sembra stando a quanto riportato dai colleghi di VG247. Nello specifico, il gioco potrebbe vedere presto l'arrivo di una modalità competitiva.Fortnite Intel avrebbe scovato dei file nascosti dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 4.2 e, questi, si dovrebbero riferire proprio alla suddetta modalità. Analizzando i file in questione, si è scoperta una cartella ...

Nuove skin Fortnite in arrivo - pronta anche una modalità competitiva? : Il mondo di gioco di Fortnite non dorme mai, con milioni di giocatori sempre pronti ad animare l'azione ludica del titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games. Dal canto loro ovviamente nemmeno gli sviluppatori riposano sugli allori, sempre al lavoro su Nuove feature con cui arricchire il particolarissimo Battle Royale: esempio lampante è stato l'avvento di Thanos, in concomitanza con l'uscita nelle sale cinematografiche di Avengers Infinity ...

Fortnite : una nuova patch modifica Thanos e non solo : L'arrivo di Thanos e del Guanto dell'Infinito all'interno di Fortnite ha indubbiamente rappresentato una novità molto interessante per il titolo Epic Games ma allo stesso tempo ha richiesto alcune modifiche a certi elementi del gameplay e al bilanciamento di alcune componenti.Proprio per questo motivo, come riportato da VG247.com, ci troviamo di fronte a una nuova patch che modifica alcuni elementi della modalità Guanto dell'Infinito in modo da ...

Fortnite : una nuova immagine anticipa l'arrivo della Stagione 4 e svelerebbe anche il tema : Come molto probabilmente saprete, il prossimo 30 aprile si concluderà la Stagione 3 di Fortnite e, a breve, inizierà la nuova. anche se al momento non è stata comunicata una data precisa, Epic Games ha voluto comunque pubblicare un'immagine teaser che anticipa proprio la Stagione 4. Il team ha pubblicato l'immagine su Twitter accompagnata dal messaggio "Combatti. Adattati. Vinci. La Stagione 4 è in arrivo" senza altri dettagli. Tuttavia, però, ...

Fortnite : spunta una misteriosa immagine che potrebbe essere collegata alle ormai famose meteore : Come già vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, i tantissimi giocatori impegnati nell'apprezzato Fortnite hanno assistito alla comparsa di misteriose comete nei cieli del gioco di Epic.Ad oggi, ancora non si è scoperto il significato di questo fenomeno e gli utenti stanno indagando a fondo. Alcuni si trovano concordi nel ritenere che la comparsa delle meteore sia legata all'imminente arrivo di una nuova modalità ma, per ora, ancora non sono ...

Fortnite Battle Royale : la creazione di una nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...