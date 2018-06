Fortnite | prossimamente sarà limitata la superiorità dei fucili pesanti | dei razzi e

eurogamer

: Fortnite insegna: in Rocket League arriverà il Rocket Pass In Rocket League prossimamente arriverà il Rocket Pass… - arocco1992 : Fortnite insegna: in Rocket League arriverà il Rocket Pass In Rocket League prossimamente arriverà il Rocket Pass… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Epic Games sta per introdurre delle interessanti novità per il popolare, mirate ad offrire ai giocatori le più svariate strategie per arrivare alla vittoria.Nello specifico, la compagnia ha pubblicato un post sul sito ufficiale dove dichiara di voler effettuare delle modifiche per far evolveree dare ai giocatori modi diversi per affrontarsi l'un l'altro in combattimento, creando nuove strategie per vincere.Le novità sono anche mirate a mantenere il gioco sempre divertente e interessante:Read more…