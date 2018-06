Fortnite pronto a importanti cambiamenti | Epic Games all’opera

Nuovi leak per Fortnite al 2 giugno - pronto un altro gradito ritorno? : Sempre in continua evoluzione Fortnite, il fortunatissimo Battle Royale partorito dalle geniali menti di Epic Games, che negli ultimi mesi ha fatto registrare cifre da record assoluti, con milioni e milioni di utenti che hanno fatto il loro accesso almeno una volta nel coloratissimo mondo di gioco online, e con numeri importantissimi anche sotto il profilo dei giocatori connessi in contemporanea da tutto il mondo. Il merito di una fidelizzazione ...

Fortnite pronto a novità - nuovo intervento degli sviluppatori al 25 maggio : Viaggiano sempre spediti i lavori in Fortnite, il Battle Royale sviluppato da Epic Games che ha calamitato l'attenzione di una vastissima porzione di giocatori in tutto il mondo. Nessun problema sotto il profilo contenutistico è stato infatti riscontrato dalla community in seguito all'ampliamento degli orizzonti del titolo, che dopo l'iniziale versione PC, PS4 e Xbox One, ha visto l'avvento anche di quella per iOS, con i sistemi Android che ...