Fortnite per Android | attenzione all’app fake | è un malware

Fortnite : prossimamente sarà limitata la superiorità dei fucili pesanti - dei razzi e delle costruzioni illimitate : Epic Games sta per introdurre delle interessanti novità per il popolare Fortnite, mirate ad offrire ai giocatori le più svariate strategie per arrivare alla vittoria.Nello specifico, la compagnia ha pubblicato un post sul sito ufficiale dove dichiara di voler effettuare delle modifiche per far evolvere Fortnite e dare ai giocatori modi diversi per affrontarsi l'un l'altro in combattimento, creando nuove strategie per vincere.Le novità sono anche ...

Fortnite pronto a importanti cambiamenti - Epic Games all’opera : Continua a macinare migliaia di ore di gioco Fortnite, il titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games che, nel corso degli ultimi sei mesi, ha fatto registrare numeri da paura sotto il profilo degli utenti coinvolti nella modalità Battle Royale. Una formula vincente che, unita alla diffusione gratuita del gioco, ha permesso di raggiungere tantissimi videogiocatori, con il ritorno economico che è garantito dalle microtransazioni sugli elementi ...

Il caso degli account di Fortnite su PlayStation 4 non è per niente “for the players” - editoriale : Abbiamo già visto Sony bloccare il multiplayer cross-platform su PS4 in precedenza e abbiamo sentito giustificazioni poco convincenti da parte del colosso nipponico per questa decisione. Il problema, tuttavia, non è mai parso così grosso e incombente come in questa settimana. Ci riferiamo al fatto che agli utenti di Nintendo Switch non venga permesso di loggare col loro account se hanno giocato già a Fortnite su PS4. Tanto per essere chiari: non ...

Scoperte in Fortnite 2 nuove modalità a tempo : Tactics Showdown e Ground Game : Fortnite con l'aggiornamento 4.4 ha introdotto la Fialetta Puzzolente in Battaglia Reale e un nuovo Costruttore Demolitore (Demo 8 bit) in Salva il Mondo. Queste però non sono le uniche novità del gioco, gli utenti hanno subito verificato tutti i file di gioco e in questo modo hanno scoperto una serie di riferimenti a due nuove modalità a tempo che potrebbero essere lanciate a breve. Le nuova modalità tattiche di Fortnite Le due nuove modalità ...

Fortnite : scoperte due nuove modalità a tempo limitato - Tactics Showdown e Ground Game : Nella giornata di ieri, come saprete, Epic Games ha reso disponibile il Content Update 4.4 di Fortnite che ha aggiunto al popolare titolo interessanti novità.Ma, a quanto pare, la patch pubblicata nascondeva delle informazioni che sono state puntualmente scoperte dai dataminer e che riguardano due nuove modalità a tempo limitato.Come riporta Fortnite Intel, si tratta delle modalità Tactics Showdown e Ground Game che si focalizzeranno sulla ...

Fortnite : disponendo in un modo particolare alcune costruzioni si può formare una svastica. Epic Games sta già lavorando per risolvere il problema : A quanto pare, allineando in una certa maniera alcune costruzioni presenti nel popolare Fortnite, sarebbe possibile ottenere il simbolo della svastica, un simbolo che, generalmente, viene ricollegato al nazismo.Stando a quanto riportato da VG247.com, alcuni utenti su Reddit hanno scoperto casualmente che, disponendo in un modo particolare delle texture di alcune costruzioni, si riesce ad ottenere il simbolo.In realtà, ricreare il simbolo della ...

Problemi Fortnite al 19 giugno : perché non si può giocare e aggiornamento 4.4 : Anche oggi 19 giugno abbiamo i soliti Problemi Fortnite, che è offline per manutenzione dalle ore 10:00. In arrivo la Bomba Puzzolente nel gioco? Questa è la domanda che si stanno ponendo tutti i fan del titolo di Epic Games in vista del nuovo aggiornamento. I Problemi Fortnite continuano a causa dell'update 4.4 In effetti è stata proprio Epic Games a ricordare su Twitter che è previsto per oggi, martedì 18 giugno, il nuovo aggiornamento 4.4, ...

Manutenzione per i server di Fortnite : in arrivo il Content Update 4.4 : Se questa mattina non riuscirete a giocare al popolare Fortnite, sappiate che c'è una ragione ben precisa: i server saranno offline per preparare il gioco all'arrivo di nuovi contenuti.Come segnalano i colleghi di VG247, a partire dalle ore 10 di oggi i server saranno offline per una Manutenzione che servirà ad introdurre il Content Update 4.4.Al momento non sappiamo per quanto tempo tempo resteranno offline i server e quali contenuti saranno ...

Primi indizi per Fortnite Stagione 5 : uscita e misterioso countdown - a cosa serve il razzo? : Epic Games ha iniziato a diffondere i Primi indizi misteriosi sulla Stagione 5 di Fortnite, che dovrebbe partire il prossimo 12 luglio. Tra gli indizi svelati ci sono dei televisori che mostrano un'immagine ritraente il covo dei cattivi vicino alle Spiagge Snob. Nello stesso covo c’è un misterioso ologramma accanto a un razzo. A cosa servità? Sarà lanciato e verrà distrutta una nuova area della mappa? Purtroppo possiamo solo immaginare, per ...

Fortnite : riabilitazione per una bambina di 9 anni caduta in dipendenza : Fortnite è il fenomeno videoludico del momento con 125 milioni di download, e naturalmente non può che essere sotto i riflettori.Come riporta Mirror.co, il gioco che ha catturato negli ultimi 6 mesi l'attenzione di milioni di giocatori, ha catturato anche l'attenzione di una bambina di nove anni, forse in maniera decisamente eccessiva.Come sappiamo tutto può dare dipendenza, i videogiochi non sono da meno, soprattutto se a giocare sono i bambini ...

Fortnite : il celebre streamer Ninja non trasmette per due giorni e perde 40 mila iscritti : Ninja è lo streamer al momento più popolare su Twitch, che lega la maggior parte del suo successo a Fortnite essendo diventato il giocatore del Battle Royale di Epic più famoso sulla piattaforma. Si è spesso parlato dei guadagni stellari di Ninja, ma quello che non viene raccontato è la fortissima pressione a cui sono sottoposti gli streamer e un recente episodio può forse darcene un'idea.Come riporta VG24/7, Ninja si è recentemente allontanato ...

Fortnite ha superato i 125 milioni di giocatori in tutto il mondo : Il gioco più popolare al mondo continua a diventare...sempre più popolare! Epic Games ha confermato che il suo Fortnite ha ora superato i 125 milioni di giocatori in tutto il mondoUn numero impressionante che lo ha portato vicinissimo a Minecraft, un gioco che ha impiegato anni per raggiungere questi risultati. Fortnite, invece, ci è riuscito in pochi mesi.Come ci ricorda Gamingbolt, il successo del gioco è indubbiamente alimentato dal fatto che ...

Fortnite su Switch : per utilizzare la chat vocale non serve collegarsi all'app Nintendo : Nel corso del Direct trasmesso da Nintendo nell'ambito dell'E3 2018, Fortnite è stato finalmente annunciato per Nintendo Switch rendendosi subito disponibile a tutti i giocatori ansiosi di provare il Battle Royale di Epic Games sulla console ammiraglia Nintendo.Un membro di Epic, durante una trasmissione in diretta, ha presentato una feature inedita per questa versione su Switch. La chat vocale di Fortnite può infatti essere utilizzata sulla ...

Fortnite omaggia i Mondiali - nuove skin per Russia 2018 e non solo : Procede senza sosta il cammino di Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi sei mesi ha dominato la scena videoludica, con buona pace dei titoloni tripla A dei principali publisher Mondiali. Risultati che ovviamente hanno fatto riflettere tutte le major, che hanno rivisto i propri piani per il futuro ponderando a più riprese l'eventualità di inserire anche nei propri prodotti modalità similari. Nonostante l'E3 ...