Formula 1 | GP Francia L' analisi del venerdì al Paul Ricard

Formula 1 - GP Francia. Tutte le novità della Ferrari a Le Castellet : Ferrari continua a portare novità aerodinamiche ad ogni gara e anche qui in Francia è stata provata, da entrambi i piloti, una nuova versione di ala anteriore. Questo nuovo componente, però, non ...

Formula 1 - GP Francia. Vettel dopo le libere : 'Pista complicata - devo migliorare sul giro secco' : "Credo che tutto sommato non è la pista più entusiasmante del campionato, è complicata in alcuni punti a livello tecnico". Sebastian Vettel ammette di non amare il nuovo tracciato del Paul Ricard ma ...

Formula 1 in Francia : le origini - quando era il GP dell'aria e delle mongolfiere : Le più belle mongolfiere del mondo competono tra loro senza vincoli di tempo: una gara di distanza, dove vince la squadra il cui pallone arriva più lontano dal punto di partenza dopo una media di 3-4 ...

Formula 1 - GP Francia : fiamme sull'Alfa-Sauber di Ericsson. E lui non se ne accorge : "Non me ne nono reso conto", ha detto nel post FP1 a Sky Sport. Ericsson sta bene e non ha riportato nessuna conseguenza. ERICSSON: "NON AVEVO VISTO LE fiamme" Guarda tutti i video

Formula 1 - GP Francia. Hamiton verso il rinnovo con Mercedes : 'Trattative finite - la firma è vicina' : Lo ha fatto a pochi giorni dal GP di Francia, ottava prova del Mondiale, chiudendo ogni ipotesi di un suo addio al team campione del mondo. La nuova intesa dovrebbe portare alla frma di un biennale . ...

Formula 1 - GP Francia. Ricciardo : 'Rinnovo Red Bull? Voglio parlare con Honda' : "La prosima settimana la Red Bull spingerà per avere una decisione da me. Voglio parlare con Honda per capire meglio il passaggio al loro motore e sto cercando di chiudere il puzzle della vicenda. ...

Incidente Ericsson - la Sauber prende fuoco/ Video Formula 1 - Gp Francia : "sto bene - non me ne ero accorto"

Formula 1 - GP Francia. Alain Prost a Sky : 'Addio Red Bull? Ora ci concentreremo su di noi' : "Perdere Red Bull non è negativo, è una situazione normale. Al momento è un cliente, avranno Honda come partner e ci sarà una differenza finanziaria anche importante per loro". Così Alain Prost ha ...

Formula 1 - GP Francia. Alonso : 'Alla F1 manca l'imprevedibilità della Le Mans' : "Di notte devi mantenere la concentrazione e non hai alcuna conoscenza del distacco dagli avversari. Pensavo solo a mettere insieme dei giri quanto più possibile veloci e puliti, ma non avevo idea del ...