Fondi comuni | in 2017 sottoscrittori +500mila | successo dei Pir

Sardegna - in 5 Comuni nessuno vuol fare il sindaco : “Politiche centraliste non danno Fondi e poteri - ma solo responsabilità” : Nessun aspirante sindaco, nessun fermento per la chiusura delle liste, né per l’apertura dei seggi il prossimo 10 giugno. Per Austis, micro comune del Nuorese – 819 abitanti all’anagrafe, quasi al centro geografico della Sardegna – per la seconda volta in municipio arriverà il commissario straordinario. L’appuntamento con le urne è rinviato – forse – al 2019. Succede lo stesso in altri quattro centri dell’interno dell’Isola: ...