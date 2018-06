cittadellaspezia

: #economia #laspezia - Flp Difesa al ministro: 'Attuare il cambiamento più volte promesso' - cdsnews : #economia #laspezia - Flp Difesa al ministro: 'Attuare il cambiamento più volte promesso' - GazzettadellaSp : FLP Difesa: 'All'interno dell'Arsenale professionalità da conservare e trasmettere, serve una riorganizzazione'… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) La Spezia - Nel giorno in cui il neodella, Elisabetta Trenta, sarà alla Spezia per una visita a Seafuture 2018, il sindacato Flpinterviene per avanzare le sue richieste per il ...