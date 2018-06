Firmato al Wo Pa il Protocollo di intesa per agroecologia urbana città e scuole verdi

Sicurezza nelle stazioni - Firmato un protocollo tra Polizia di Stato e FerrovieNord : Nonostante le ultime vicende balzate alla cronaca, secondo i dati diffusi dalla Polfer, si sarebbe registrato un costante calo dei furti in stazione, passati dai 1.436 del 2014 agli 848 del 2017. ...

Sicurezza : Firmato Protocollo tra Polizia di Stato e Ferrovienord (2) : (AdnKronos) - Nella prassi la Convenzione comporterà lo svolgimento da parte della Polfer di mirati servizi di vigilanza scalo e pattugliamento lungo la linea ferroviaria; supporto all'attività di Polizia in termini di dotazioni tecnologiche (telefoni, hardware e software) e logistiche. Dall'inizio

Roma - Firmato il protocollo tra il Comune e la Coldiretti per le pecore tosaerba : coinvolti 20 parchi a vocazione agricola : Venti parchi Romani e 18 milioni di metri quadri di verde pubblico (il 40% del totale) da destinare a ecopascolo. Dalla boutade, Virginia Raggi passa ai “fatti” e nel giro di qualche giorno sottoscrive un protocollo di collaborazione con la Coldiretti per portare 50mila pecore nelle aree verdi della Capitale. “Non al centro di Roma”, ha chiarito subito la sindaca, stoppando sul nascere i dubbi che spazi come Villa Borghese potessero essere ...