Festival Mondiale del Folclore Giovanile Da giovedì 5 a martedì 10 luglio 2018 - Udine 20

Festival Mondiale del Folclore Giovanile : Da giovedì 5 a martedì 10 luglio, a partire dalle 20.45, il Festival Mondiale del Folclore Giovanile animerà Capriva del Friuli , Roveredo in Piano , Udine , Arta Terme , Pordenone e Cormons ...

Giornata Mondiale del Rifugiato - 'This is your home' : un Festival sul tema dell'accoglienza : A seguire spettacoli e musica. Chiude la dieci giorni sul tema dell'accoglienza l'appuntamento di mercoledì 20 giugno, Giornata Mondiale del Rifugiato. Appuntamento alla GAMeC di Bergamo alle ore 17.

Il 7 maggio 2018 - #donailtempo : l’iniziativa social del Festival della Lentezza per festeggiare la 12esima Giornata Mondiale della Lentezza : Forse proprio perché è dedicato al ritmo blando ma inesorabile che consente alle cose di crescere secondo la loro natura, il Festival della Lentezza ha deciso di partire con un certo anticipo. In programma dal 15 al 17 giugno 2018 alla Reggia di Colorno (PR), la rassegna vuole chiamare a raccolta la comunità del Festival per celebrare la 12esima Giornata Mondiale della Lentezza, fissata sul calendario il 7 maggio. L’invito è semplice, e rivolto ...

Gabicce Mare : in occasione della Giornata Mondiale della Risata - Festival Italiano di Yoga della risata : ... con moltissime applicazioni terapeutiche, che domenica 6 maggio celebrerà la Giornata Mondiale della Pace nel Mondo attraverso la risata. In questa occasione in Italia, per il fine settimana del 5 e ...