Ferrari | Raikkonen vicino all' addio | al suo posto il giovane talento Leclerc

Ferrari : Leclerc in pole position per sostituire Raikkonen nel 2019 : Linkedin Telegram Flipboard Ferrari starebbe pensando di sostituire Kimi Raikkonen con Charles Leclerc la prossima stagione. L'indiscrezione, proveniente dal mondo della Formula 1, non sorprende più di tanto se si pensa che il pilota monegasco sta impressionando nella sua prima stagione in Formula 1 con il team Alfa Romeo Sauber F1 . Del resto in questo ...

F1 - Martin Brundle ‘pensiona’ Raikkonen : “ha raggiunto il capolinea - la Ferrari dovrebbe sostituirlo” : L’ex pilota di Formula 1, attualmente commentatore televisivo, non le ha mandate a dire a Kimi Raikkonen dopo la deludente prestazione fornita in Canada Una prestazione anonima, condita da errori evidenti che hanno condizionato il fine settimana canadese. Kimi Raikkonen lascia il Canada con l’amaro in bocca, portando a casa un sesto posto che non può far sorridere. Sulla prestazione del finlandese a Montreal si è soffermato Martin ...

F1 - GP Canada 2018 : Kimi Raikkonen - un fine settimana orribile. Qualifiche e partenza sbagliate - così non è utile alla Ferrari : Un giorno da ricordare per la Ferrari questo del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa vince con Sebastian Vettel su una pista che negli ultimi anni era stata un feudo di Lewis Hamilton e della Mercedes (tre vittorie consecutive). Il 50° successo in carriera per Seb pone fine, infatti, al digiuno Ferrarista, su questo tracciato, che durava da 14 anni e, guardando all’attualità, vale il ritorno in vetta al ...

F1 – Sorpresa sulla Ferrari di Raikkonen - montato il terzo turbo della stagione : al prossimo sarà penalità : In occasione del Gp del Canada è stato montato sulla Ferrari di Raikkonen il terzo turbo di questa stagione, al prossimo ci sarà la penalità per il finlandese Se Sebastian Vettel mastica amaro dopo le prime due sessioni di prove libere, Kimi Raikkonen invece può sorridere visto il secondo tempo ottenuto alla fine delle FP2. Il finlandese ha chiuso dietro il leader di giornata Max Verstappen, precedendo l’altra Red Bull di Ricciardo e la ...

F1 – Terminate le FP2 a Montreal : Verstappen continua a dominare - sussulto della Ferrari con Raikkonen [FOTO] : Max Verstappen si conferma il più veloce anche dopo la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada, dietro di lui Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo La Red Bull domina anche questo venerdì di prove, dopo quello di Monaco. A far la voce grossa questa volta non è Daniel Ricciardo, bensì Max Verstappen, che chiude davanti a tutti sia al mattino che al pomeriggio. Photo4 / LaPresse L’olandese fa segnare il miglior tempo della seconda ...

F1 - Ferrari - Vettel rivela : 'Punterei su Raikkonen - se dovessi scegliere con chi guidare' : Kimi, un giorno, potrebbe decidere di lasciare questo mondo e dovremmo tutti quanti accettare la sua decisione, ma se dovessi scegliere con chi guidare, certamente punterei su di lui'. F1 - Ferrari, ...

F1 - Raikkonen : “Se resto in Ferrari? Non decido io”/ Vettel : “Con lui niente strategie o giochi psicologici” : F1, Raikkonen: “Se resto in Ferrari? Non decido io”. Vettel vota Kimi: “Con lui niente strategie o giochi psicologici”. Ma le ipotesi Leclerc o addirittura Hamilton non gli dispiacciono...(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:05:00 GMT)

F1 - Kimi Raikkonen : “Io mi diverto ancora a correre. Non decido io sulla mia permanenza in Ferrari” : Sono tanti i nomi che si stanno facendo sul pilota che affiancherà Sebastian Vettel, in Ferrari, dall’anno prossimo. L’australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) ed il monegasco Charles Leclerc (Sauber-Alfa Romeo) sono i più gettonati: il pilota aussie è da tempo tra i migliori in F1 e sogna di andare ricostituire la coppia che si vide in RB mentre il giovane driver, già nell’orbita della scuderia di Maranello per il suo rapporto ...

F1 - Raikkonen e il futuro in Ferrari : “non decido io - ma non devo dimostrare più niente” : Kimi Raikkonen ha parlato del proprio futuro con la Ferrari, sottolineando come sia una decisione che non dipenda da lui Il futuro ancora tutto da scrivere, un Gp di Montecarlo da provare a vincere per mettere un mattoncino fondamentale in vista del rinnovo. Kimi Raikkonen ha voglia di stupire, la gara in programma nel Principato è l’ennesima chance per ribadire la propria competitività, dopo la sfortuna avuta in questo inizio di ...

Ferrari - Vettel e Raikkonen si raccontano : una curiosa intervista in auto : Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen per una volta nella stessa auto. E' successo in occasione di una curiosa intervista promossa da Shell Motorsports. E il risultato è decisamente curioso, con i due ...

F1 - sospiro di sollievo in casa Ferrari : gli ultimi aggiornamenti sul motore che ha tradito Raikkonen a Barcellona : I tecnici della Ferrari hanno analizzato il motore 2 che ha tradito Raikkonen a Barcellona, scoprendo come fortunatamente non si sia rotto sospiro di sollievo in casa Ferrari per quanto riguarda le condizioni del secondo motore montato da Raikkonen a Barcellona, i tecnici in rosso infatti hanno scoperto la causa che ha costretto il finlandese al ritiro. AFP/LaPresse Dopo attente analisi e valutazioni è saltato fuori un problema elettrico ...