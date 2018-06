Ferrari | Leclerc in pole position per sostituire Raikkonen nel 2019

F1 – La Ferrari ha scelto il compagno di Vettel - Raikkonen messo alla porta : lo sostituirà… Leclerc : Il team di Maranello ha deciso di promuovere Charles Leclerc in vista della prossima stagione, rinunciando a Raikkonen e a… Ricciardo Giorni intensi per il mercato di Formula 1, che dovrà delineare la griglia piloti della prossima stagione. Molti pezzi sono già al loro posto, restano pochi i posti da assegnare per completare il quadro. Photo4 / LaPresse Uno di questi è quello in Ferrari , dove Sebastian Vettel aspetta di conoscere il ...

F1 - Leclerc apre il cassetto dei sogni : “spero un giorno di correre per la Ferrari - ma adesso non ci penso” : Charles Leclerc ha svelato di sognare un giorno di guidare per la Ferrari, sottolineando però di essere concentrato adesso solo sulla Sauber L’ultimo Gran Premio di Monaco non è andato benissimo per Charles Leclerc, il pilota monegasco avrebbe voluto certamente concludere la propria gara di casa, ma un problema ai freni lo ha costretto ad andare addosso ad Hartley. adesso c’è il Gp del Canada per prendersi la propria rivincita, anche ...