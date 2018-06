Ferrari 250 GTO | Sotheby’s mette all’asta l’auto più costosa di tutti i tempi VIDEO

sportfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) La vettura messa vanterà un’incredibile base d’asta pari a 45 milioni di dollari Potrebbe essere venduta all’incanto ad una cifra superiore ai 45 milioni di dollari, considerando la base d’asta di un rarissimo esemplare della250 GTO Scaglietti del 1962 protagonista delgirato dalla famosa Casa d’aste Sotheby’s. Realizzata in soli 36 esemplari costruiti tra il 1953 e il 1964, la 250 GTO è una delle auto più desiderate di. L’esemplare in questione, di proprietà di Greg Whitten, CEO di Numerix Software ed ex dipendente Microsoft, risulta in perfette condizioni e vantai componenti originali, compreso il motore. L'articolo250 GTO: Sotheby’spiùdiSPORTFAIR.