Fermare il tempo è possibile La scienza della giovinezza spiegata a Como da Eliana Liotta

Governo - Salvini su Facebook : “Basta perdere tempo : in Italia e all’estero ci vogliono Fermare . O si parte o si torna al voto” : “Noi siamo pronti: o si parte o si torna al voto”. A dirlo, in diretta Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini . Che poi difende Paolo Savona, il cui nome è stato accostato in questi giorni al Ministero dell’Economia: “È una persona competente, con un solido curriculum. Ha osato dire che questa Unione Europea, così com’è, non va bene, e che l’euro fu una gabbia costruita dai tedeschi. Per ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame episodi 12 e 19 maggio : corsa contro il tempo per Fermare un attentato : Il team di NCIS New Orleans 4 su Rai2 torna per completare la serata crime del sabato. Nell'episodio di stasera, 12 maggio, la squadra di Pride è impegnata nell'indagine sulla morte di un sottufficiale che era in città per aiutare una famiglia di rifugiati reclutata dai terroristi. Intanto in città ci sono le elezioni e qualcuno è disposto a tutto pur di fermare un probabile candidato sindaco. Potrebbe esserci un attentato in preparazione? Ci ...