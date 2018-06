Fedez e Chiara Ferragni “promessi sposi” sul lago di Como | le prove generali in vista

Fedez riprende per sbaglio Chiara Ferragni in intimo : lei s’infuria - lui si scusa : Fedez riprende per sbaglio Chiara Ferragni in intimo: lei s’infuria, lui cancella il video (ma ormai è sul web) e si scusa Stavolta Fedez si è lasciato prendere un po’ troppo la mano ‘digital’ e ha combinato un piccolo guaio, tanto da scatenare la rabbia della sua Chiara Ferragni. Il rapper milanese senza accorgersi ha […] L'articolo Fedez riprende per sbaglio Chiara Ferragni in intimo: lei s’infuria, lui si ...

Chiara Ferragni e Fedez - prove generali di matrimonio : (Mini)abito bianco, completo scuro, qualche lacrima d’emozione. Le nozze di una coppia d’amici per Chiara Ferragni, 31 anni, e Fedez, 28, sono state una sorta di «prova generale». Stavolta ancora in veste di invitati, ma in attesa di essere, invece, sposi. I due andranno a nozze tra meno di tre mesi: il prossimo primo settembre. A Noto, nel cuore della Sicilia. A poco più di un anno dalla romantica proposta all’Arena di ...

'Lo fa! E proprio 'lì''. Chiara mezza nuda - Fedez non si regola e... finisce online : I due sposi, Vincenzo e Domenico, sono noti nel mondo delle star e tra gli invitati, oltre a modelle e Stefano De Martino, spuntano anche Chiara Ferragni e Fedez. Che ovviamente hanno condiviso con ...

“Lo fa! E proprio ‘lì'”. Chiara mezza nuda - Fedez non si regola e… finisce online : Fedez e Chiara Ferragni saranno presto sposi. Il matrimonio del rapper e la fashion blogger italiana più famosa (e ricca) al mondo andrà in scena questa estate. Il 31 agosto, per la precisione, come svelato dalla coppia in quello che dovrebbe essere un ‘invito’ a tutto il popolo social. “L’aereo, le luci, il sì, la ruota panoramica: save the date”: annuncia l’invito che ha già avuto migliaia e migliaia ...

Fedez E CHIARA FERRAGNI - VERSACE FAMILY/ Foto - domenica in famiglia : la blogger bacia il piccolo Leone : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, VERSACE FAMILY, l'imprenditrice digitale e il rapper infiammano la sfilata di Donatella: Milano in tilt per la coppia più amata dello showbiz.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:34:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni tra Versace e Radio Italia Live - anche la blogger sul palco di piazza Duomo per salutare il pubblico (foto) : Giornata tutta milanese per Fedez e Chiara Ferragni tra Versace e Radio Italia Live: la coppia prossima alle nozze ha partecipato sabato 16 giugno ai due grandi eventi che si sono tenuti nella capitale della moda. Fedez e Chiara hanno partecipato alla sfilata di Versace nel cortile di Via Gesù di villa Medusa a Milano. In prima fila come sempre, Fedez e Chiara Ferragni si sono presentati in abiti Versace: per il rapper una camicia a maniche ...

Chiara Ferragni nel nuovo attico con Fedez : vista mozzafiato : La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez è un attico enorme con vista mozzafiato su CityLife, come mostrato da una delle influencer di Instagram più pagate al mondo attraverso una storia condivisa ...

Fedez e J-Ax - perché si separano?/ Forti incomprensioni tra loro? L'attacco di Chiara Nasti : Fedez e J-Ax hanno appena chiuso il loro progetto musicale, ma quali sono le vere cause della loro separazione? Si vocifera che possano esserci Forti incomprensioni.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Chiara Nasti contro Fedez e Chiara Ferragni per un like sui social? : L'influencer campana ed ex naufraga dell'Isola 2018 (seppur per breve tempo, dato il suo ritiro), Chiara Nasti torna a far parlare di sé. No, non si tratta del caso canna-gate stavolta ma del suo habitat naturale ovviamente: i social. Spesso e volentieri quelli che possono essere degli innocenti 'mi piace', diventano fonte di discussione. E' questo il caso, soprattutto se sei popolare nel mondo del web, dove nulla sfugge all'occhio dei ...

Chiara Ferragni e Marina Di Guardo/ L’influencer svela i momenti “no” e la madre : “Fedez? Lo trovo geniale!” : Chiara Ferragni e Marina Di Guardo, L’influencer si svela durante un evento milanese e la madre racconta del rapporto con il genero: “Fedez? Lo trovo geniale!”.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:32:00 GMT)