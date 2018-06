Federica Pellegrini punzecchia Magnini? Filippo annuncia le nozze con Giorgia Palmas | il

Giorgia Palmas difende Filippo Magnini e su Federica Pellegrini… : Giorgia Palmas scende in campo per difendere Filippo Magnini e rispondere alle presunte frecciatine di Federica Pellegrini. L’ex velina e il nuotatore stanno vivendo un’intensa storia d’amore, che in queste settimane è stata turbata dalle accuse di doping arrivate nei confronti di Magnini. Per difendersi dalla richiesta di squalifica di 8 anni della procura, lo sportivo ha deciso di rinunciare a Pechino Express, dove avrebbe ...

“Federica - ma che succede?”. Gli scatti della Pellegrini preoccupano i fan : Un tempo Filippo Magnini e Federica Pellegrini formavano la “coppia più famosa dello sport italiano”. Entrambi nuotatori di successo, entrambi molto amati dai fan, tra i due era scoppiata una passione che sembrava destinata a durare a lungo e che invece è arrivata improvvisamente al capolinea non senza qualche velenoso strascico. D’altronde, quando tra due fidanzati si arriva alla rottura si verifica spesso una dinamica ...

FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS/ "Frecciatine da Federica Pellegrini? Non le ho ricevute" : parla l'ex velina : FILIPPO MAGNINI e GIORGIA PALMAS annunciano le nozze ai microfoni di Chi e tornano sui social: la frecciatina di lui dopo l'accusa di doping e la nuova avventura di lei.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:24:00 GMT)

Giorgia Palmas rompre il silenzio : la risposta alle frecciatine di Federica Pellegrini : Giorgia Palmas risponde a Federica Pellegrini: ecco cosa pensa delle frecciatine lanciate dall’ex del suo fidanzato Questo sembrerebbe essere proprio un bel momento per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I due, infatti, stanno vivendo intensamente la loro storia d’amore, tanto da dichiarare di recente di stare già pensando al matrimonio. Tutte le volte che si […] L'articolo Giorgia Palmas rompre il silenzio: la risposta alle ...

FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS/ La reazione di Federica Pellegrini alla notizia delle nozze : FILIPPO MAGNINI e GIORGIA PALMAS annunciano le nozze ai microfoni di Chi e tornano sui social: la frecciatina di lui dopo l'accusa di doping e la nuova avventura di lei.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Federica Pellegrini da Vasco Rossi : “una di quelle sere che non dimenticherai mai” [VIDEO] : Federica Pellegrini si concede una serata diversa dal solito e si precipita al concerto di Vasco Rossi, la nuotatrice entusiasta dell’evento musicale Federica Pellegrini scrive su Instagram a corredo di uno scatto al fianco di Vasco Rossi: “una di quelle sere che non dimenticherai mai”. Ieri, la nuotatrice azzurra infatti ha trascorso una serata diversa all’insegna della musica e del divertimento. La Divina è stata al ...

Nuoto - Federica Pellegrini show a Napoli : vince i 100 stile libero nel tripudio della piscina partenopea : C’era grande attesa per la prima giornata di gare della terza edizione del Grand Prix Città di Napoli, meeting di Nuoto alla piscina Scandone, per la partecipazione di “Sua Maestà” Federica Pellegrini, impegnata nei 100 stile libero e nei 100 dorso. Una cornice di pubblico impressionante quella presente a bordo vasca, per godersi dal vivo il darsi agonistico della campionessa di Spinea. Federica ha vinto con un ...

Federica Pellegrini - una pizza prima delle gare a Napoli : La campionessa del mondo Federica Pellegrini è la stella del Gran Prix di nuoto organizzato oggi e domani alla piscina Scandone da Luciano Cotena. La Divina in acqua già oggi alle 9 per le batterie, ...

Federica Pellegrini/ “Matteo Giunta - è simbiosi. Tv? Mi preparo con un tutorial. E dopo il 2020 cambio mondo” : Federica Pellegrini: “Con Matteo Giunta è simbiosi. dopo il 2020 smetto e cambio mondo...”. Le ultime notizie sulla campionessa di nuoto che ha parlato anche del suo debutto in tv(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:50:00 GMT)

Nuoto - Federica Pellegrini : “La tv non toglie nulla al nuoto - salto solo i Giochi del Mediterraneo” : Federica Pellegrini torna in tv e dalle colonne de “La Gazzetta dello Sport” parla del suo futuro tra piccolo schermo e allenamenti in vista dei prossimi Europei di Glasgow. Tra mille impegni, con l’apporto fondamentale del suo allenatore Matteo Giunta, si prepara alla lunga volata verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alla Rosea, la Divina ha spiegato: “Non perdo tantissimo allenamento per le sessioni di audizioni, salto ...

Italia’s Got Talent - Federica Pellegrini e Mara Maionchi nuovi giudici : Federica Pellegrini e Mara Maionchi sono i due nuovi giudici di Italia’s got Talent, il Talent show che ritornerà prossimamente in onda su TV8

Federica Pellegrini commenta la storia tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas : “Ci siamo lasciati da più di anno ormai, mi pare normale”. E’ il commento secco di Federica Pellegrini sulla storia d’amore tra il suo ex Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La nuotatrice è stata intervistata da LaStampa.it e si è espressa anche su questioni più private come questa. Quando le viene fatto notare che la relazione tra Filippo e Giorgia vive molto anche sui social la Pellegrini osserva: “Il che dimostra ...

ITALIA'S GOT TALENT 2018 / Federica Pellegrini e Mara Maionchi nella giuria : la prima volta della nuotatrice : ITALIA'S Got TALENT 2018, nel cast arrivano Federica Pellegrini e Mara Maionchi al posto di Nina Zilli e Luciana Littizzetto. La nuotatrice alla prima esperienza in televisione.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:28:00 GMT)