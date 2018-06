Fatti un giro nella foresta amazzonica in 3D

wired

(Di venerdì 22 giugno 2018) Grazie a dispositivi laser, gli scienziati della Nasa hanno potuto riprodurre virtualmente in 3D un’intera regione della, per la prima volta e con un’accuratezza impressionante. L’aspetto più sorprendente è la ricostruzione delle chiome degli alberi, la cosiddetta “volta” della, la quale, secondo gli esperti, potrebbe aiutarci nel tempo a comprendere meglio gli effetti della siccità e, in generale, del cambiamento climatico, su ecosistemi come questo. E chiaramente, a prevenirli. In questo video, ecco le immagini straordinarie realizzate dal progetto. (NASA’s Goddard Space Flight Center/Jefferson Beck)unin 3D Wired.