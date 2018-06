F1 | si rinnova la sfida tra Hamilton e Vettel in Francia | i bookmakers vedono favorito il

sportfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ipremiano la Mercedes in vista del Gp di, la quota di unvincente al Paul Ricard è più bassa rispetto a quella diSolo un punto di differenza in classifica mondiale tra Sebastiane Lewis, con il ferrarista che però ha vinto tre gare da inizio stagione, mentre il pilota Mercedes per ora è a due. Inproseguirà il testa a testa, che rimbalza, fa sapere Agipronews, anche nelle offerte di 888Sport.it, dovela spunta a 2,50,però è vicinissimo a 2,75. Lontani tutti gli altri, a partire dall’altra Mercedes di Valtteri Bottas e dalla Red Bull di Max Verstappen, entrambi a 6,50. Sono già due i successi stagionali di Daniel Ricciardo (in Cina e a Monaco), ma in quota è ”snobbato” a 9 contro 1. Si sale fino a 13,00 per la vittoria di Kimi Raikkonen, mentre ogni altra ipotesi appare utopia, a partire da ...