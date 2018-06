F1 | Ricciardo contento a metà | “è filato tutto liscio | ma il nostro passo gara è un po’

sportfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Il pilota australiano ha analizzato la prima giornata di libere, esprimendo il proprio punto di vista sul lavoro svolto in pista La prima giornata di prove libere del Gp di Francia sanciscono il dominio di Lewis Hamilton che, dopo le FP1, chiude al comando anche le FP2. Il pilota campione del mondo in carica ferma il crono sull’1:32.539, precedendo di ben sette decimi le due Red Bull die Verstappen, con l’australiano soddisfatto del lavoro svolto. Photo4 / LaPresse “Stamattina è andatomolto bene, mentre questo pomeriggio non è andato male ma solo ora ho visto il tempo di Hamilton… E’ un po’ troppo per noi. Ma anche sulnon sono sicuro, è stato un po’ inconsistente. Forse uno dei motivi principali è stata l’ala. Avevamo troppo carico aerodinamico e infatti perdevo tantissimo sui rettilinei. Forse per domani ...