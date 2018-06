F1 Francia | Vettel | «Non sono riuscito a tirare fuori tutto il potenziale»

F1 Francia - Vettel : «Il potenziale a disposizione è alto» : LE CASTELLET - Sebastian Vettel ha puntato maggiormente sul passo gara piuttosto che sul giro secco, ma è riuscito ad ottenere il 5° tempo di giornata. A fine giornata il tedesco è comunque ...

Gp Francia - Hamilton vola nelle 2libere davanti Ricciardo. Vettel fiducioso : ' In qualifica andrà meglio' : LE CASTELLET - Lewis Hamilton padrone al Paul Ricard anche nel pomeriggio. Dopo aver dominato le prime libere, il campione del mondo della Mercedes vola anche nella seconda sessione fermando il tempo...

Formula 1 - GP Francia. Vettel dopo le libere : 'Pista complicata - devo migliorare sul giro secco' : "Credo che tutto sommato non è la pista più entusiasmante del campionato, è complicata in alcuni punti a livello tecnico". Sebastian Vettel ammette di non amare il nuovo tracciato del Paul Ricard ma ...

F1 - Gp Francia - libere Hamilton il più veloce. Raikkonen quarto - poi Vettel : LE CASTELLET - Lewis Hamilton padrone al Paul Ricard nelle libere del Gp di Francia. Dopo aver dominato la prima sessione, il campione del mondo della Mercedes vola anche nella seconda fermando il tempo sull'1'32'539 davanti alle due Red Bull di Daniel Ricciardo , +0'704, e di Max Verstappen , +0'732, . quarto e quinto posto per le ...

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “La Ferrari ha potenziale. Devo capire come tirarlo fuori” : Sebastian Vettel è soddisfatto della sua prima giornata. Il GP di Francia è cominciato inseguendo le Mercedes ma la SF71H ha convinto sul passo gara. Il tedesco ha commentato il suo venerdì ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Non è la pista più entusiasmante. È complicata in alcuni punti. Nella simulazione di qualifica ho faticato, nel long run ho fatto qualche giro migliore. La macchina ha potenziale ma non sono riuscito a tirarlo ...

F1 Francia - Libere 1 : volano le Mercedes - 4° Raikkonen - 5° Vettel : LE CASTELLET - Il cambio di motore sembra aver fatto bene alla Mercedes, che ha dominato la prima sessione di prove Libere al Paul Ricard di Le Castellet. Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior ...

Francia : Vettel tranquillo sul fronte pneumatici : Il pilota della Ferrari si è detto fiducioso in vista del GP di Francia, che ritorna in calendario dopo 10 anni di assenza. Dopo aver conquistato la leadership del campionato – anche se per un solo punto – in Canada, il tedesco ha detto che la SF71H “va bene ovunque andiamo“. Per quanto riguarda il […] L'articolo Francia: Vettel tranquillo sul fronte pneumatici sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - si rinnova la sfida tra Hamilton e Vettel in Francia : i bookmakers vedono favorito il britannico : I bookmakers premiano la Mercedes in vista del Gp di Francia, la quota di un Hamilton vincente al Paul Ricard è più bassa rispetto a quella di Vettel Solo un punto di differenza in classifica mondiale tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con il ferrarista che però ha vinto tre gare da inizio stagione, mentre il pilota Mercedes per ora è a due. In Francia proseguirà il testa a testa, che rimbalza, fa sapere Agipronews, anche nelle offerte di ...

F1 - Gp Francia Vettel è fiducioso 'Non ho motivi per temere il circuito' : LE CASTELLET - 'A Le Castellet ci sono tutte le condizioni per continuare a far bene'. Reduce dal bel successo in Canada , Sebastian Vettel si dice fiducioso della prossima tappa, il Gp di Francia, ...