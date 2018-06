F1 Francia | Libere 2 | sempre primo Hamilton | 4° Raikkonen | 5° Vettel

F1 Francia - Libere 2 : Hamilton sempre primo - 4° Raikkonen - 5° Vettel : LE CASTELLET - Si conferma in vetta alla classifica dei tempi Lewis Hamilton con 1'32'539, davanti a Daniel Ricciardo a 704 millesimi. Sale al terzo posto Max Verstappen a 734 millesimi. Non cambiano ...

F1 - GP Francia 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton fa il vuoto sulle Red Bull - ma la Ferrari risponde sul passo gara : Lewis Hamilton (Mercedes) domina, senza mezzi termini, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 . Sul tracciato di Le Castellet, il Campione del Mondo in carica ha fatto segnare il tempo di 1:32.539 (UltraSoft) facendo letteralmente il vuoto alle sue spalle. In seconda posizione, infatti, troviamo Daniel Ricciardo (Red Bull ) ma distante ben sette decimi, con soli 28 millesimi di vantaggio sui ...

