F1 | Francia | Hamilton vola in 2 e libere

F1 - GP Francia 2018 : la classifica combinata delle prove libere. Hamilton il più veloce - Ferrari in difficoltà : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prime due sessioni di prove libere del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes ha siglato un notevole 1:32.539, precedendo il compagno Valtteri Bottas di un decimo. Ferrari in grandissima difficoltà con Kimi Raikkonen attardato di otto decimi e Sebastian Vettel a quasi un secondo. Di seguito la classifica combinata dei tempi dopo le prove libere 1 e 2. GP ...

F1 - GP Francia 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton fa il vuoto sulle Red Bull - ma la Ferrari risponde sul passo gara : Lewis Hamilton (Mercedes) domina, senza mezzi termini, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Le Castellet, il Campione del Mondo in carica ha fatto segnare il tempo di 1:32.539 (UltraSoft) facendo letteralmente il vuoto alle sue spalle. In seconda posizione, infatti, troviamo Daniel Ricciardo (Red Bull) ma distante ben sette decimi, con soli 28 millesimi di vantaggio sui ...

F1 - risultato prove libere 2 GP Francia 2018 : la classifica dei tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel a un secondo! : Lewis Hamilton si conferma il più veloce in assoluto al Paul Ricard di Le Castellet. Il britannico della Mercedes, dopo aver siglato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Francia 2018, si è replicato nella seconda sessione e ha ulteriormente dimostrato di essere l’uomo da battere sul circuito transalpino. Il Campione del Mondo ha stampato un perentorio 1:32.539, sette decimi meglio delle due Red Bull guidate da Dani Ricciardo e ...

F1 - si rinnova la sfida tra Hamilton e Vettel in Francia : i bookmakers vedono favorito il britannico : I bookmakers premiano la Mercedes in vista del Gp di Francia, la quota di un Hamilton vincente al Paul Ricard è più bassa rispetto a quella di Vettel Solo un punto di differenza in classifica mondiale tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con il ferrarista che però ha vinto tre gare da inizio stagione, mentre il pilota Mercedes per ora è a due. In Francia proseguirà il testa a testa, che rimbalza, fa sapere Agipronews, anche nelle offerte di ...

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Sarà difficile superare la Ferrari ma saremo più forti nella seconda parte di stagione” : “Abbiamo avuto molti alti e bassi nelle prime sette gare. Una volta siamo andati bene, altre volte non tanto. Questo deve finire: ho bisogno di fare belle gare ogni fine settimana per capire l’auto“. Lewis Hamilton è stato chiaro alla vigilia del GP di Francia: la Mercedes deve darsi una scossa se vuole mantenere lo status di vettura da battere in F1. Il campione del Mondo in carica, però, non perde la fiducia e promette: ...

F1 – Hamilton - il misterioso rinnovo e il Gp di Francia : “non ci sono trattative in corso - ma…” : Lewis Hamilton pronto per il weekend francese: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp sul circuito di Paul Ricard Tutto pronto sul circuito di Paul Ricard per l’ottava gara della stagione 2018 di F1. I piloti delle quattro ruote tornano in Francia dopo 10 anni, per quello che si prospetta un fine settimana da urlo. Occhi puntati, nel giovedì dedicato alla stampa, in particolar modo sui piloti di casa, Ocon, Gasly e ...