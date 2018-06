F1 – Dal ‘matrimonio’ con la Honda al futuro di Ricciardo | Verstappen | “sapevo già tutto”

sportfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Il pilota olandese ha parlato dell’accordo Red Bull-e deldi, esprimendo il proprio punto di vista sulle due vicende Il nuovo accordo tra Red Bull eè ormai ufficiale, il team di Milton Keynes ha deciso di lasciare la Renault per affidarsi ai motori giapponesi visti gli ottimi risultati con la Toro Rosso. Photo4 / LaPresse Un argomento su cui si è soffermato anche Max, che ha svelato di essere a conoscenza fin dall’inizio dei programmi della scuderia: “Al momento mi sto concentrando su questa stagione, quindi scopriremo l’anno prossimo come andrò. Ho visitato la struttural’anno scorso e mi è sembrata molto bella. Mi è piaciuto fare una passeggiata e vedere le differenze tra le due fabbriche die Renault. E’ piuttosto impressionante il modo in cui hanno costruito tutte le strutture, i banchi ed il ...