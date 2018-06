F 1 | GP di Francia - Hamilton il più veloce anche nelle Libere 2

quattroruote

(Di venerdì 22 giugno 2018) Lewisè stato il pilota piùnella seconda sessione di provedel Gran Premio di, ottava prova del Mondiale di Formula 1 2018. Il pilota inglese della Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:32.539 e ha preceduto in classifica le due Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Problemi tecnici per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, costretto a saltare metà sessione per una perdita d'acqua.Ferrari, un passo avanti. I tempi in classifica non fanno trapelare grande ottimismo, se consideriamo chein questa sessione Raikkonen e Vettel non sono andati oltre il quarto e quinto posto. Tuttavia, pur non avendo brillato nel giro singolo, è andata decisamente meglio nella simulazione di passo gara. In particolare, Vettel ha tenuto un passo migliore rispetto agli avversari, lasciando ben sperare per il prosieguo del weekend.Ericsson non ha girato. Dopo il ...