Estate 2018 | record di 219 milioni di presenze quest’anno | secondo Confesercenti

: Solstizio d’estate, a Stonehenge si celebra la nuova stagione. FOTO - SkyTG24 : Solstizio d’estate, a Stonehenge si celebra la nuova stagione. FOTO - team_world : La tua Estate con @IRAMAPLUME ?? al #MyIdolCamp! Sarà una settimana indimenticabile quella che trascorrerai a Canaze… - Agenzia_Ansa : Benvenuta estate, è il giorno più lungo. Dura 15 ore e 15 minuti, il solstizio è scattato alle 12:07 -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ci siamo. La stagione più attesa dell’anno è arrivata e con l’sonole persone da tutto il mondo che hanno già deciso dove trascorrere un periodo di relax per staccare dal lavoro e dagli impegni quotidiani. L’è un periodo molto atteso da chi attende di partire per una meritata vacanza, ma al tempo stesso è la stagione più importante per tutti quei lavoratori e aziende che vivono di turismo, soprattutto in un paese come l’Italia dove questo settore continua ad essere fondamentale per lo sviluppo dell’economia. Ed è proprio il turismo nel nostro paese che, in questi ultimi anni, sta conoscendo risultati positivi e in netta crescita rispetto al passato, attirando sempre più visitatori anche dall’estero che scelgono l’Italia come meta delle proprie vacanze estive. L’non sarà da meno, almeno stando ai dati ...