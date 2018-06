Erdoğan mette alla prova la democrazia turca

internazionale

: @thekingeriks È come dire che ERDOGAN ha ragione quando mette in carcere un dissidente politico solo perché lo vota la maggioranza. - traderscomessa : @thekingeriks È come dire che ERDOGAN ha ragione quando mette in carcere un dissidente politico solo perché lo vota la maggioranza. - Paololotti08 : RT @fazilamat: Oggi su @askanews_ita #Turchia, economia mette a rischio scommessa elettorale di Erdogan - fazilamat : Oggi su @askanews_ita #Turchia, economia mette a rischio scommessa elettorale di Erdogan -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Non esiste alcuna possibilità di un lieto fine per le elezioni di domenica prossima in Turchia. Leggi