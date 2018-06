Emre Can | clausola rescissoria nel contratto | è la prima volta per la Juve

Juventus - il Chelsea di Sarri in pressing su Rugani. Clausola da 50 milioni per Emre Can : Daniele Rugani resta in cima alla lista dei desideri di Sarri, per il suo nuovo Chelsea. Ci sono stati infatti nuovi contatti tra il tecnico toscano e l'entourage del difensore bianconero, dopo quelli ...

Calciomercato Juve - ufficiale Emre Can : "Ecco perché ho scelto i bianconeri" : L'ex Liverpool ha firmato un quadriennale con la Vecchia Signora: al suo entourage vanno 16 milioni. Il giocatore indosserà la maglia numero 23

Emre Can : "La Juve nel mio destino" : 'Quando avevo sei anni il mio allenatore mi disse che avrei giocato nella Juve, e oggi sono qui'. La Juventus nel destino per il centrocampista tedesco Emre Can, nuovo acquisto dei bianconeri: 'La ...

Juventus - ufficiale il colpo Emre Can : 'Questo è uno dei giorni più belli della mia vita' : Nella mattinata del 21 giugno, intorno alle 10, Emre Can è sbarcato a Torino. Il tedesco ha poi lasciato l'aeroporto di Caselle per recarsi al JMedical per sostenere le visite di rito con il club bianconero. Una volta giunto di fronte al centro medico adiacente all'Allianz Stadium, Emre Can ha trovato un centinaio di tifosi [VIDEO]che lo attendevano ed è stato molto disponibile con i suoi nuovi supporters fermandosi per le foto e gli autografi. ...

Juventus - Emre Can : 'Sono qui per vincere - l'obiettivo è lo scudetto' : TORINO - Raggiante, ambizioso, determinato. Nelle prime dichiarazioni ufficiali da giocatore della Juventus Emre Can dimostra tutta la sua voglia di Juventus svelando anche qualche aneddoto curioso ...

Calciomercato Juventus - Emre Can altro colpo a zero : la top 11 degli acquisti 'in saldo' : Emre Can alla Juve, ora è ufficiale. Visite e firma, e altro colpaccio bianconero arrivato in saldo, anzi, a zero. Fine del contratto. Come fu per Pirlo, Khedira, Pogba , poi rivenduto allo stesso ...

Calciomercato Juventus - ufficiale l’arrivo di Emre Can : i bianconeri pagheranno… 16 milioni di euro : Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Emre Can dal Liverpool, il tedesco ha firmato un contratto di quattro anni fino al 2022 Emre Can è un nuovo calciatore della Juventus, il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista tedesco con un comunicato apparso sul proprio sito. ù ph. sito ufficiale Juve “La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva ...

