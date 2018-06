Emma Watson e Chord Overstreet stanno ancora insieme!

I segreti di bellezza di Emma Watson : Resa celebre dalla sua interpretazione di Hermione Granger nella serie cinematografica di Harry Potter, oggi a 28 anni, Emma Watson è un’attrice di successo e un’attivista per la parità di genere. Amante del make up fin da quando era una ragazzina, Emma passava il tempo a sbirciare nelle borse make up dei truccatori mentre questi la preparavano sul set di Harry Potter. Questa sua curiosità l’ha portata a dichiarare in diverse ...