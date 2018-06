Emanuela Orlandi | il fratello | “Rapitori chiamarono la sera della scomparsa | Vaticano ha

35 anni senza Emanuela Orlandi : E' il 22 giugno 1983 quando Emanuela Orlandi , cittadina vaticana, figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia, scompare in circostanze misteriose all'età di 15 anni . Quella che all'...

Emanuela Orlandi - quella telefonata nella sera in cui è scomparsa : La stessa sera della scomparsa di Emanuela Orlandi , il 22 giugno 1983 intorno alle 20,30 (nemmeno due ore dopo che è stata vista uscire dalla scuola di musica a Sant'Apollinare, dietro Piazza Navona), uno sconosciuto chiama il Vaticano e chiede di parlare urgentemente con il segretario di Stato, cardinale Agostino Casaroli. Ha qualcosa di importante da comunicare, dice. Ma Casaroli è in Polonia con Giovanni Paolo II, per una visita ...

Emanuela Orlandi rivelazione shock fratello : video verità in un fascicolo : l giornalista e scrittore italiano Andrea Purgatori si è occupato in una nuova puntata di Atlantide di uno dei casi più misteriosi della cronaca italiana e sul quale ancora oggi, nonostante il passare degli anni, non si riesce a fare luce: la scomparsa di Emanuela Orlandi, la 15enne figlia di un dipendente del Vaticano, sparita nel nulla il 22 giugno del 1983. Nella puntata, andata in onda mercoledì 18 aprile, Purgatori ha ripercorso la ...