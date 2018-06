Elezioni comunali 2018 | la mappa dei ballottaggi | caccia ai voti dei 5 Stelle

Elezioni comunali - il Pd stringe accordi a Siena e Pisa. E schiera i big per 'salvare' le roccaforti in bilico : FIRENZE - La Toscana in bilico scuote il Nazareno. E nell'ultima settimana prima dei ballottaggi delle amministrative il Pd organizza una sfilata di 'big' nei capoluoghi al voto della ex regione ...