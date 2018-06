È più intelligente il cane o il gatto?

Cani e gatti : chi è il più intelligente? : Cani e gatti, chi è il più intelligente? I nostri amati amici a 4 zampe sono in continua competizione nei cuori dei proprietari che preferiscono l’uno o l’altro e che considerano il proprio pelosetto il più intelligente in assoluto. Ma quale sia la verità, quella scientifica, lo afferma uno degli ultimi studi sulla questione. Probabilmente non sarà l’ultima parola sull’eterna lotta tra chi preferisce i felini e chi i ...

Google Home vs Amazon Echo : chi è il l’assistente vocale più intelligente? : Google Home Mini vs Amazon Echo Oggi vi presentiamo un interessante confronto tra i due speaker dotati di intelligenza artificiale più chiaccherati del momento : Google Home e Amazon Echo con Alexa. Chiamarli speaker è un pò riduttivo visto che non stiamo parlando di semplici altoparlanti Bluetooth, ma di dispositivi che rendono la casa intelligente, e ci facilitano le operazioni più comuni senza l’utilizzo dello smartphone, utilizzando ...

Chi porta gli occhiali è più intelligente? : Davvero chi indossa gli occhiali è più intelligente? Insomma, non era solo una specie di leggenda legata, magari, all’alone più intellettuale che un paio di lenti portano con se? A quanto pare la risposta è positiva, con grande giubilo di schiere di miopi, presbiti e ipermetropi. Lo racconta un nuovo studio pubblicato sulla rivista specializzata Nature Communications secondo il quale il bisogno di indossare gli occhiali sarebbe legato a più ...

PAPA FRANCESCO A SANTA MARTA/ “Mai dialogare con il diavolo - è più intelligente di noi e un grande bugiardo” : Mai avvicinarsi o tentare di dialogare con il diavolo, ha ammonito PAPA FRANCESCO durante l'omelia mattutina a Casa SANTA MARTA, "perché è più intelligente di noi"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:34:00 GMT)