È morto il fisico e divulgatore italiano Carlo Bernardini | aveva 88 anni

morto il fisico Ghirardi : contribuì alla meccanica quantistica : Il fisico Gian Carlo Ghirardi , 83 anni, che ha dato importanti contributi alla meccanica quantistica, è Morto questa mattina, presumibilmente per un malore, a Grado (Gorizia), mentre – da quanto si apprende – stava passeggiando sulla spiaggia nella zona degli stabilimenti balneari della Git. Nonostante i soccorsi tempestivi, chiamati da alcuni bagnanti, l’anziano è Morto senza poter essere trasferito in ospedale. La Procura di ...

