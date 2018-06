È morta uno dei gorilla più conosciuti al mondo | la femmina Koko | aveva 46 anni e parlava

Eredi Bertè - nuovo incendio a mortara/ Ultime notizie video : fiamme in uno dei capannoni sotto sequestro : Eredi Bertè, nuovo incendio a Mortara: video. Ultime notizie: fiamme in uno dei capannoni sotto sequestro dal maxi rogo del settembre 2017 e per il quale è in corso un'indagine(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:07:00 GMT)

Obbligo o verità : uno spaventoso gioco mortale nell'America di Trump. La recensione - Best Movie : ... investigatori di colore, ma soprattutto con la scelta, ottusa in quanto mera pulsione di sopravvivenza, di scegliere sempre l'incolumità del proprio corpo tra se stessi e il mondo .

Torino - picchiata e lanciata in tangenziale : morta prostituta 20enne/ Ultime notizie : uccisa per uno sgarbo? : Torino, picchiata e lanciata da auto in corsa: muore 20enne. Si tratta di una prostituta albanese, troppo gravi le lesioni riportate: è caccia all'assassino(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 14:08:00 GMT)

Agrigento : rinvenuto uno squalo a Borgo Bonsignore - “clamoroso combattimento mortale tra grandi predatori” [GALLERY] : 1/3 ...

Sangue sulle strade - morta una 18enne e 4 feriti. Uno schianto terribile - inutile ogni tentativo di salvarle la vita : Ancora una sabato di Sangue sulle strade italiane. Vittima ancora un volta una giovanissima: una ragazza di 18 anni. Gravi altri quattro giovani, trasportati al Pronto Soccorso. È successo poco dopo le 22 quando una chiamata ha allarmato il pronto soccorso che, una volta arrivato lungo al strada statale 34 tra le località di Colfosco e Ponte della Priula in via Mercatelli a Susegana, ha fatto partire i soccorsi. Una volta arrivati sul ...

Firenze - urta auto con lo scooter e finisce sotto uno scuolabus : morta una ventenne : morta a 20 anni mentre viaggia su uno scooter. È accaduto questa mattina a Lastra a Signa (Firenze), in via Livornese, all'altezza di via Caruso. Per cause in corso di accertamento, la...

Crozza è Berlusconi - uno dei più grandi poeti del nostro tempo : “Silvio - rimembri ancora quel tuo membro immortal…” : Dopo il trionfo del Centrodestra in Friuli , Silvio Berlusconi ci crede ancora e durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove -si lascia andare a una confessione: “Sto pensando…quando avrò un po’ di pace… di lasciare un governo ai miei nipotini. devono sapere che il nonno, a un certo momento ha distrutto questo Paese…”. Live streaming, episodi completi e clip extra su ...

Ragazza morta in Pakistan : fermati il padre - un fratello e uno zio - : L'accusa per i parenti della 25enne di origini pachistane, residente a Brescia e morta in patria, sarebbe di omicidio e sepoltura senza autorizzazione. Sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un ...

Tumori : uno studio collega i metalli del suolo alla mortalità a causa del cancro : Il rischio di morire di tumore non è lo stesso in tutte le aree geografiche. Esistono molti fattori che esercitano un’influenza e, tra questi, il tipo di terreno, poiché può contenere metalli pesanti e semimetalli che sono cancerogeni per gli umani. L’esposizione cronica a questi elementi tossici, che entrano nel corpo attraverso la catena alimentare, potrebbe aumentare la frequenza di alcuni Tumori in determinate zone. Per questi motivi, i ...

Scomparsa a marzo - la trovano morta in uno scantinato : il corpo nascosto in sacchi di plastica : Lunedì scorso in uno scantinato a Harrisburg, in Ohio, è stato trovato il corpo senza vita di una giovane donna. Il cadavere, che era stato nascosto in alcuni sacchi dell’immondizia, è stato identificato dallo sceriffo della contea di Franklin: secondo quanto si legge sui media statunitense, il corpo appartiene a Hanna Geiger, una ragazza di venti anni che all’inizio di marzo era Scomparsa da Washington Court House, una località sempre dello ...