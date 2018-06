È morta Koko | gorilla che imparò il linguaggio dei segni

gqitalia

: È morta nel sonno Koko, gorilla che aveva imparato più di 2000 parole inglesi nel linguaggio dei segni. Aveva 46 an… - ValentinaInLA : È morta nel sonno Koko, gorilla che aveva imparato più di 2000 parole inglesi nel linguaggio dei segni. Aveva 46 an… - GQitalia : Una storia bellissima, piena di umanità, che va oltre la pura ricerca scientifica - OskyLazz : RT @24zampe: Pagine #animali. @ilgiornale Addio a Koko, la gorilla parlante: è morta (nel sonno) a 46 anni, conosceva mille parole nella li… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) È, lache aveva imparato ildeie capiva 2000 parole inglesi. Ènel sonno all’età di 46 anni il 20 giugno.ha aiutato gli studiosi a comprendere quanto siano emotivamente evoluti e intelligenti i. È stato per lei che, grazie alla dottoressa Francine Patterson e al dottor Ronald Cohn, fu creata, nel 1974 presso Stanford, laFoundation che ha dato il triste annuncio della scomparsa del primate più famoso del mondo., il cui nome completo era Hanabi-ko (che in giapponese significa “Fuochi d’artificio”) era nata il 4 luglio 1971 allo zoo di San Francisco e nel corso della propria esistenza ha appreso più di 1000diversi per comunicare e interagire con gli umani. La straordinaria femmina diha dimostrato una personalità estroversa e sensibile con caratteristiche accostabili a quelle di un ...