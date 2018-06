wired

: È giusto mettere Baby in un angolo inglese? #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : È giusto mettere Baby in un angolo inglese? #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di venerdì 22 giugno 2018) In questi giorni in cui il mio compagno ha monopolizzato la tv causa mondiali, mi sto dedicando a una serie di re-visioni guilty pleasure. È così che l’altra sera ho deciso di inaugurare il blu-ray di Dirty Dancing che avevo preso l’anno scorso in occasione del trentennale del film, ma non avevo ancora avuto modo di togliere dal cellophane. Premetto che Dirty Dancing è uno dei film della mia vita. Mi rendo conto di non essere troppo originale, ma datemi un Patrick Swayze dal ciuffo ribelle, una stanza piena di ballerini sudati, Time of my life a tutto volume,e i suoi vestiti anni Sessanta, e io non posso essere più felice. Così, guadente e sognante, armata di cornetto al cioccolato, mi sono preparata alle visione. Peccato aver commesso un madornale errore. Dovete sapere che da qualche anno sono diventata una purista dell’originale. Questo significa che non guardo più film ...