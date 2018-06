Due studenti finalisti ai giochi matematici della Bocconi

Giochi matematici - Due studenti elbani in finale : Il prossimo anno l'Istituto, facente parte della rete di scuole della Toscana Scienza Ludica, introdurrà laboratori di robotica e coding dall'Infanzia alla Secondaria di I grado. Riccardo neo ...

Minacce a prof - indagati Due studenti : 20.13 indagati due studenti 18enni di un istituto professionale di Pesaro per violenza privata,Minacce e interruzione di pubblico servizio.Tre mesi fa accerchiarono e minacciarono con un accendino un professore, mentre la classe li incitava a dargli fuoco. Il docente non denunciò il fatto,emerso solo grazie a un video postato in rete da un compagno di classe. Il consiglio d'istituto ha bocciato i due studenti e sospeso l'intera classe con ...

Il prof non riceve lo stipendio da Due mesi : la sorpresa che gli riservano i suoi studenti lo lascerà senza parole : Bruno Rafael de Paiva fa il supplente al Colegio Brejo Santo in Brasile, ma da più di due mesi non riceve lo stipendio ed è stato costretto, per mantenere la famiglia, a contrarre diversi debiti. Gli studenti, consapevoli del periodo di difficoltà, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi attraverso una lotteria a premi. Entrato in classe il professore scopre che gli alunni gli hanno dedicato diversi messaggi commoventi che hanno come ...

Poetto. Studenti aggrediscono Due uomini mentre passeggiano in bici : Il ragazzo, in compagnia di alcuni amici in corso di identificazione, per motivi ancora da appurare, ha iniziato una animata discussione con due cagliaritani, un geologo della regione autonoma ...

'Vegani di m...'. Studenti della Milano bene picchiano Due ragazzi in un ristorante : Quattro giovani sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito verbalmente e picchiato il cliente di un ristorante vegano a Milano. 'Vegani di m...', 'fate schifo', 'che c... ...

Il professor Mattarella rimanda i Due studenti : ritornate preparati : Una sintesi politica, non un esimio professore. Dunque, siamo in alto mare. 'Noi i nomi pubblicamente non li facciamo', dice ancora il leader di Cinque stelle. E per il segretario della Lega altro ...

Reddito di cittadinanza : Duello di parole a Poggioreale. Sul podio detenuti e studenti universitari : Settecentottanta euro al mese per due anni. Solidarietà o utopia? Un’opportunità o soltanto l’ennesima chimera? Alla domanda hanno provato a rispondere studenti universitari e detenuti, divisi per squadre, venerdì mattina a Napoli. È andato in scena sul pulpito della cappella, nel carcere di Poggioreale, un duello di parole. “Chi siamo noi per negare la dignità a chi è più povero?”, ha chiesto uno degli studenti. E prontamente dalle file dei ...

Bullismo a scuola - arrestati Due studenti di 16 anni : I carabinieri di Zogno, nel Bergamasco, hanno arrestato due ragazzi di 16 anni accusati di lesioni e minacce in concorso aggravato nei confronti di un compagno di classe. Bullismo, due arresti a...

Premio di composizione a Due studenti del Tartini di Trieste : Sono Silvio Bartoli e Davide Coppola , due studenti del Conservatorio Tartini di Trieste , i vincitori dell'originale Premio di composizione indetto dal direttore artistico dell'Orchestra da Camera di ...

Huawei Competition : sul podio Due studenti e un assegnista Univpm : Ennio Gambi parteciperanno il 15 e 16 maggio 2018, a Shenzhen, Cina, presso la sede centrale di Huawei, all'ICT Competitiin Global Final 2018, che raduna partecipanti da ogni parte del mondo. Quest'...

Rieti - Due studenti del Rosatelli trionfano alle Olimpiadi di Problem Solving di Cesena : ... IVEA, e Davide Laureti , IIIEA, disputeranno la finalissima delle Olimpiadi di robotica per le categorie Gioco e Progetti Speciali: i loro progetti saranno esposti al Museo Nazionale della Scienza e ...

Pesaro - prof aggredito in classe/ Bullismo a scuola - Due studenti bocciati : Pesaro, prof aggredito a scuola. È successo all’istituto Benelli, scuola di geni e di scalmanati, dove si vincono dei premi nazionali, ma si fa anche incetta di sospesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:59:00 GMT)

Pesaro - 'Bruciamo il prof' : docente aggredito in classe da Due studenti : aggredito in classe da due studenti, uno dei quali brandiva un accendino mentre l'intera classe urlava di dar fuoco al professore e l'altro gli è andato vicino spintonandolo. A riportare la notizia è '...

Terrore sull'A10. Si incendia pullman di studenti in gita : Due intossicati - galleria chiusa : Giornata «da bollino nero», sulle autostrade liguri, durante la prima giornata di esodo per il maxi ponte del 25 aprile. L'incendio di un pullman di studenti marchigiani, ieri...