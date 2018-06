“Due settimane senza di te” | il dolore di Asia Argento

dilei

(Di venerdì 22 giugno 2018) Sono trascorse solo duedal giorno in cui Anthony Bourdain è stato trovatovita nella camera dell’hotel dove alloggiava in Francia. Stava girando un nuovo episodio della sua serie Parts Unknown, nella quale esplorava la cucina del mondo e che l’ha reso ancora più famoso. Irriverente, estremo e poco convenzionale, ha scelto di congedarsi dalla vita nel modo che più rispecchiava il suo temperamento, con un gesto del tutto inaspettato. Bourdain non era solo uno chef stellato e noto al pubblico, ma era anche il compagno dida poco più di un anno. A 15 giorni esatti da quell’8 giugno,pubblica sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme ad Anthony: i due sorridono felici, con il sole sul viso, il mare alle spalle e la voglia di condividere un futuro insieme. Una didascalia breve, ma eloquente accompagna la foto: ...