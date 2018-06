Ducati Link App | cresce la community di Borgo Panigale

Tecnologia - arriva “ Ducati Link” : moto sempre connessa e social con la tecnologia e-Novia : Connettere la moto allo smartphone per registrare performance e itinerari, analizzare e migliorare il proprio stile di guida, lanciare sfide a se stessi e raggiungere traguardi da condividere con gli amici. Con pochi semplici tocchi sul touch screen. È l’obiettivo di Ducati Link, la nuova soluzione targata e-Novia per le moto Ducati. A svilupparla gli ingegneri della Fabbrica di Imprese milanese che hanno progettato e realizzato una app in grado ...

Nuova Ducati Link App : la moto diventa social e sempre più connessa : Smartphone e moto sempre connessi per registrare le proprie performance, gli itinerari e per condividere le esperienze in sella a una Ducati: tutto questo nella Nuova App che permette di impostare, dallo smartphone, la modalità di viaggio e configurare i parametri della moto Si chiama Ducati Link App, ed è la Nuova applicazione per smartphone sviluppata dalla casa motociclistica di Borgo Panigale insieme ad e-Novia, “Enterprises Factory” ...