Droga | “c’è troppa cocaina nella acque dei fiumi | a rischio l’anguilla europea”

(Di venerdì 22 giugno 2018) C’ènelledei, soprattutto quelli vicino alle grandi città. E a farne le spese sono i pesci, “ti” dalla presenza della sostanza e asopravvivenza. Le più esposte a questa minaccia, spiegano gli scienziati, sono le anguille, perché già in pericolo di estinzione e dalle carni molto grasse, un fattore che favorisce l’accumulazione della. Ad affermarlo è uno studio coordinato da Anna Capaldo dell’Università Federico II di Napoli, pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment. La prova è arrivata da un esperimento condotto dai ricercatori: alcuni esemplari di anguilla europea sono stati messi in delle vasche con una concentrazione dipari a quella trovata nei(come il Tamigi). Dopo pochi giorni di esposizione, dalle analisi delle carni è risultato che lasi è accumulata nel cervello, nei ...