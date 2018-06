Droga | a 14 anni il primo contatto E la cocaina surclassa la cannabis

Cesano : arrestato a 14 anni per spaccio e detenzione di Droga : Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato a Cesano Maderno per detenzione e spaccio di stupefacenti. Aveva con sé sedici dosi di marijuana ed era già noto alle forze dell'ordine. 'Da grande diventerò ...

Roma - morta Martina - la ragazza di 26 anni investita da pirata Drogato e senza patente : È morta Martina Giannini, la ragazza di 26 anni investita da un'auto pirata la notte tra venerdì e sabato su Lungotevere dei Cenci. Ora per il ragazzo alla guida della macchina...

Ragazza di 17 anni perde la vista alla festa della scuola : 'Droga dentro la bottiglietta d'acqua' : di Corso Viola di Campalto TERNI 'Mi hanno messo della droga nella bottiglietta d'acqua, aiuto non ci vedo più'. È il dramma di Sara, 17 anni, nome di fantasia, che sabato notte è andata insieme ad ...

Domenico Diele condannato a 7 anni e 8 mesi : Drogato al volante investì e uccise una donna in scooter : Domenico Diele è stato condannato a sette anni e 8 mesi per omicidio stradale. La sentenza è stata emessa oggi dal gup del Tribunale di Salerno. Nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2017, L'attore ...

Bologna - muore a 30 anni per mix di alcol e Droga/ Ultime notizie - "ho un attacco d'asma" - fermato un amico : Bologna, muore a 30 anni per mix di alcol e droga: la tragica scomparsa di un ragazzo di Frosinone, che al Pronto Soccorso ha dichiarato di avere un attacco d'asma, caccia al pusher(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:59:00 GMT)

A 11 anni fuma la Droga degli zombie per errore. La madre : “Sembrava posseduto” : Logan Johns-Evans avrebbe fumato quella che pensava essere una sigaretta insieme ad alcuni suoi amici. Il giorno dopo non riusciva neanche più a parlare e a muoversi autonomamente. È rimasto in terapia intensiva per 33 ore, ma ora sta meglio. La madre ha deciso di condividere le sue foto nel letto d'ospedale come monito agli altri genitori.Continua a leggere

A 11 anni fuma la Droga degli zombie per errore. La madre : “Sembrava posseduto” : A 11 anni fuma la droga degli zombie per errore. La madre: “Sembrava posseduto” Logan Johns-Evans avrebbe fumato quella che pensava essere una sigaretta insieme ad alcuni suoi amici. Il giorno dopo non riusciva neanche più a parlare e a muoversi autonomamente. È rimasto in terapia intensiva per 33 ore, ma ora sta meglio. La […] L'articolo A 11 anni fuma la droga degli zombie per errore. La madre: “Sembrava posseduto” proviene da NewsGo.

“Così l’ha ridotta la Droga “ - le strazianti foto della studentessa morta a 24 anni : La sorella della 24enne Lucy White ha deciso di pubblicare le strazianti foto della giovane in ospedale per mettere in guardia gli altri sui pericoli delle droghe e nella speranza che altri giovani capiscono il pericolo a cui vanno incontro.Continua a leggere

Drogata e stuprata in hotel : il branco preso dopo due anni : Quel tatuaggio a corona sul collo di quello sconosciuto l'ha perseguitata per diciannove mesi. È diventato il suo incubo, perché giorno dopo giorno le ha ricordato di essere stata violentata da un ...

Roma : Droga nascosta in casa. Arrestato romano di 46 anni : Roma: Polizia lo teneva d’occhio da qualche giorno Roma – Un Romano di 46 anni ha destato sospetti agli investigatori del commissariato Fidene. Gli agenti, impegnati nell’ambito di servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno notato l’uomo aggirararsi per il quartiere con fare sospetto. Tipico atteggiamento dei pusher. Tenutolo d’occhio per qualche giorno, gli agenti della Polizia di Stato hanno ...

Traffico internazionale di Droga - Genny a' carogna : chiesti 20 anni di carcere : Ancora guai per Genny a' carogna, il capo ultras del Napoli protagonista della trattativa dell'Olimpico durante la finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina del 3 maggio 2014 nelle ore successive all'...

'Traffico di Droga - condannate a venti anni di carcere Genny la carogna' : Non un soldato semplice ma uno in grado di spostare soldi e uomini, di dare ordini, di decidere strategie. Non era uno che aspettava input calati dall'alto, ma uno in grado di imporre le proprie ...

«Traffico di Droga - condannate a venti anni di carcere Genny la carogna» : Non un soldato semplice ma uno in grado di spostare soldi e uomini, di dare ordini, di decidere strategie. Non era uno che aspettava input calati dall'alto, ma uno in grado di imporre le...

Genova - 14enne Drogata e stuprata per tre volte da suo padre : l’uomo condannato a 12 anni : La vicenda era stata scoperta dopo che la vittima, una ragazzina di 14 anni, si era confidata con la nonna. Secondo il pm gli episodi di abuso furono tre, commessi in due giorni.Continua a leggere